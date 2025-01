Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do ngài Chea Thavith-thành viên Hội đồng tỉnh-làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai.

Cùng dự có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: Lam Nguyên

Tại cuộc gặp, ngài Chea Thavith thông tin: Đất nước Campuchia vừa tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2025). Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, ngài Samdech Techo Hun Sen-Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia đã nhắc nhớ công ơn của chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam trong việc giúp Campuchia giải phóng đất nước, lật đổ chế độ diệt chủng. Cho đến ngày hôm nay, đây là điều mà nhân dân Campuchia không bao giờ quên. Phía tỉnh Ratanakiri cũng luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội K52-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong quá trình tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Cùng với lời chúc Tỉnh ủy Gia Lai và nhân dân trong tỉnh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi, ngài Chea Thavith khẳng định: “Chúng tôi mong muốn thời gian tới, 2 tỉnh, 2 đất nước cùng hợp tác toàn diện, hội nhập và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh-quốc phòng. Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia đời đời bền vững”.

Ngài Chea Thavith-Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri (thứ 2 từ trái sang) tặng quà mừng năm mới cho lãnh đạo Tỉnh ủy. Ảnh: Lam Nguyên

Bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri đến thăm, chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Năm 2024 là năm đáng nhớ giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia, được ghi dấu ấn qua những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiêu biểu như chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni từ ngày 28 đến 29-11; chuyến thăm Campuchia cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm (thời điểm đó là Chủ tịch nước) từ ngày 12 đến 13-7; chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 21 đến 24-11. Các chuyến thăm đã khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt, gắn bó keo sơn giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc Việt Nam và Campuchia nói chung, tỉnh Gia Lai và Ratanakiri nói riêng.

Thời gian qua, quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa 2 tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển mạnh mẽ. Mối quan hệ này càng thêm gắn bó, bền chặt thông qua việc triển khai, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa Chính phủ 2 nước và biên bản thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh trong giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, kết quả quan hệ hợp tác đạt được trong năm 2024 giữa 2 tỉnh, nhất là trên lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu rất khả quan; các hoạt động giao lưu giữa nhân dân 2 tỉnh cũng được tăng cường. Lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên đã phối hợp chặt chẽ với nhau xử lý, giải quyết tốt các vụ việc theo đúng tinh thần Hiệp định về Quy chế biên giới.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn mong ngài Chea Thavith quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để 2 bên thúc đẩy các chương trình kết nối, giao lưu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp 2 tỉnh cùng phát triển.

Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ đội K52 tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân 2 bên khu vực biên giới qua lại trao đổi hàng hóa, khám-chữa bệnh; duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa để củng cố, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri cũng đã đến thăm, chúc Tết tại trụ sở UBND tỉnh. Đón tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì buổi đón tiếp tại trụ sở UBND tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng nêu một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh trong năm 2024 như: Tổng kim ngạch xuất khẩu tỉnh Gia Lai qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav đạt 70 triệu USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 132 triệu USD. Hàng năm, 2 bên phối hợp tổ chức Phiên chợ biên giới tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Hiện các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai có 19 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký lũy kế trên 913 triệu USD.

Đối với tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của quân và dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 tỉnh Gia Lai cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. An sinh xã hội, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã trân trọng cảm ơn chuyến thăm của đoàn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và kính chúc các thành viên trong đoàn cùng gia đình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri năm mới gặt hái được nhiều thành công, thắng lợi, phồn vinh, thịnh vượng.