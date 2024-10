Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại UBND huyện Chư Pưh

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, chiều 28-10, đoàn công tác do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết-Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Pưh.

Nội dung buổi làm việc của Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở tại huyện và khả năng xử lý các tình huống xung đột chính trị-xã hội tại địa phương.

Làm việc với đoàn cán bộ của Học viện có đồng chí Lê Quang Thái-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cùng đại diện một số cơ quan, phòng, ban liên quan của huyện.

Đoàn cán bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Lý Yến

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thái đã thông tin đến đoàn cán bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện giai đoạn 2020-2024. Theo đó, giai đoạn này, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân toàn huyện đạt 9,3%, tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp chiếm 45%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 62 triệu đồng/người/năm, đạt 106,5% so với nghị quyết. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, giảm từ 14,4% năm 2022 xuống còn 6,8% thời điểm hiện nay.

Về đội ngũ cán bộ cơ sở, tính đến tháng 10-2024, huyện Chư Pưh có 183 biên chế cán bộ công chức cấp xã. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị không ngừng được cải thiện, độ tuổi được trẻ hóa.

Từ năm 2020 đến nay huyện chưa xảy ra các điểm nóng, xung đột xã hội và các tình huống chính trị xã hội phức tạp. Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cũng chia sẻ những khó khăn, bất cập trong triển khai các giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đề nghị Đoàn khảo sát tham mưu xây dựng chính sách phù hợp, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ phát triển kinh tế nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết cho rằng những thông tin tiếp nhận từ chuyến khảo sát sẽ giúp Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nắm bắt, cập nhật vấn đề thực tiễn kết hợp với lý luận làm cơ sở để xây dựng đề án khoa học, tham mưu xây dựng chính sách giúp Trung ương trong thời gian tới.