Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường, vững tin trên hành trình trưởng thành.

Vượt nghịch cảnh, nuôi ước mơ

Con đường vào làng Nam Cao (xã Tơ Tung) quanh co giữa những triền đồi. Cuối con dốc nhỏ là mái nhà cũ, nơi em Triệu Chín Nghĩa (SN 2012, học sinh lớp 8, Trường Tiểu học và THCS Tơ Tung) sống cùng bà ngoại.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, Nghĩa lớn lên trong sự tần tảo của bà ngoại. Căn nhà đã xuống cấp, mỗi mùa mưa bão lại thêm nỗi lo dột nát. Ngồi bên hiên nhà, Nghĩa nhỏ nhẹ: “Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây cho bà một ngôi nhà chắc chắn, để bà đỡ vất vả hơn”. Ước mơ giản dị ấy trở thành động lực để cậu học trò vùng cao nỗ lực học tập.

Tại làng Mít Jép, xã Ia O, tuổi thơ của em Puih Mít (SN 2018, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc), cũng sớm thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Căn nhà nhỏ của các anh chị em Mít không có người lớn chăm sóc, nhưng chưa bao giờ thiếu khát vọng học tập. Theo thầy cô giáo của em, mỗi khi được hỏi về ước mơ, Mít đều nói muốn trở thành thầy giáo để dạy chữ cho trẻ em trong làng.

Trong khi đó, hành trình đến trường của em Lê Chu Tuệ Mẫn (SN 2012, học sinh lớp 8, Trường THCS Mỹ Hiệp, xã Phù Mỹ Nam) gắn với những lần điều trị bệnh nhiều hơn những buổi học bình thường. Mẹ rời đi khi em còn nhỏ, cha mất vì bệnh nặng. Có những ngày vừa kết thúc đợt điều trị, em lại mở sách học ngay trên giường bệnh. “Em muốn sức khỏe tốt hơn để tiếp tục đi học. Sau này, em sẽ phấn đấu học, có nghề nghiệp để chăm sóc bà và em trai” - Mẫn chia sẻ.

Em Đinh Thị Kho (SN 2024, thôn 4, xã An Vinh) chịu nhiều thiệt thòi ngay từ khi chào đời. Mồ côi mẹ, cha bỏ đi, mắc dị tật bẩm sinh và đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, em hiện sống cùng ông bà ngoại già yếu thuộc diện hộ nghèo. Dẫu vậy, nụ cười hồn nhiên của cô bé vẫn thắp lên niềm tin rằng, bằng sự yêu thương và đồng hành của cộng đồng, em sẽ có thêm nghị lực để lớn lên và hướng tới tương lai.

Điểm tựa từ người lính

Phía sau những câu chuyện nhiều thiếu thốn ấy là chương trình nhận đỡ đầu học sinh mồ côi do Bộ CHQS tỉnh triển khai từ tháng 9-2021, sau đại dịch Covid-19. Khi nhiều trẻ em mất đi người thân, thiếu vắng điểm tựa gia đình, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã chung tay hỗ trợ, đồng hành cùng các em.

Các em mồ côi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận đỡ đầu tham quan Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: H.H

Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã nhận đỡ đầu 24 học sinh mồ côi, hỗ trợ kinh phí hằng tháng, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên và sẻ chia như người thân trong gia đình. Điều các em nhận được không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để thêm vững tin trên con đường trưởng thành.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - cho biết chương trình hướng tới xây dựng điểm tựa bền vững cho học sinh mồ côi. Mỗi em có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều thiếu vắng tình cảm gia đình.

Vì vậy, sự đồng hành của LLVT tỉnh không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà còn tiếp nối truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Điều đơn vị mong muốn là các em luôn tin phía sau mình có gia đình, nhà trường, cộng đồng và LLVT tỉnh đồng hành, tiếp sức để vững bước đến tương lai.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao học bổng cho 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Tiếp nối hành trình ấy, trong khuôn khổ chương trình “Ươm mầm tri thức - Tiếp lửa truyền thống” được tổ chức ngày 20-6, Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị phối hợp tiếp tục trao học bổng và nhận đỡ đầu thêm 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên.

Theo đó, Ban CHQS xã An Vinh nhận đỡ đầu em Đinh Thị Kho; tuổi trẻ LLVT tỉnh đỡ đầu hai em Triệu Chín Nghĩa và Puih Mít; riêng em Lê Chu Tuệ Mẫn được tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn nhận đỡ đầu đến khi đủ 18 tuổi.

Từ sự đồng hành bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và các đơn vị phối hợp, những hạt giống tri thức đang được vun đắp mỗi ngày. Những điểm tựa yêu thương ấy không chỉ giúp học sinh mồ côi tiếp tục đến trường mà còn tiếp thêm niềm tin để các em vững vàng viết tiếp những ước mơ của mình.