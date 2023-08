(GLO)- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, những năm qua, nhiều đảng viên ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.

(GLO)- Với khẩu hiệu “Không nói khó, không nói không và không được nói không thể”, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò nòng cốt, là lực lượng xung kích tuyến đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Năm 2022, Công an thị xã vinh dự được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.