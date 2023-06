(GLO)- Những năm qua, ngành thương mại-dịch vụ của thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) có sự tăng trưởng khá nhanh. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ của thị xã đạt 2.885,63 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), bằng 54,87% kế hoạch, tăng 16,44% so với cùng kỳ năm 2022.