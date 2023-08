(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Tươi (SN 2002, trú tại thôn 5, xã Thành An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.