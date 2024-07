(GLO)- Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can: Nguyễn Ba Linh (SN 1997) và Đoàn Ngọc Thuỷ (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, vào rạng sáng 26-6, qua trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Đak Đoa tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Cỏ Tranh (tổ 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) thì phát hiện tại quán này có 4 người đang đánh bài phỏm ăn tiền; 5 người tham gia cá độ bóng đá, trong số 5 người này thì lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Ba Linh và Đoàn Ngọc Thuỷ đang cá độ bóng đá bằng tài khoản trên mạng internet. Trên cơ sở điều tra, ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã khởi tố bị can Nguyễn Ba Linh và Đoàn Ngọc Thuỷ.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.