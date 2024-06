Loại trừ cá độ bóng đá trên không gian mạng

Mới chớm vòng đấu bảng, nhưng trên không gian mạng đã tràn ngập những hình ảnh, thông tin về các hình thức cá độ và một số vụ có quy mô lớn (cả về số người và số lượng tiền tham gia) đã được cơ quan công an ngăn chặn, triệt phá.

Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá đường dây cá độ bóng đá, sử dụng tài khoản trên trang agbong88.com, bắt 9 đối tượng với tổng số tiền giao dịch trên 3,5 triệu USD, tương đương khoảng 176 tỷ đồng. Công an TP Hồ Chí Minh cũng triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet sử dụng 3 tài khoản đăng nhập vào trang ibet888 do Tăng Văn Khải cầm đầu, thu giữ 6 tỷ đồng. Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet do Nguyễn Văn Trung cầm đầu với số tiền cá độ trên 1 tỷ đồng.

Mới đây nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh triệt xóa đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên mạng, do Vũ Đình Hiếu (sinh năm 1990), trú tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) cầm đầu, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan. Vũ Đình Hiếu khai nhận, người tham gia đường dây cá độ do Hiếu tổ chức thường chơi ở mức 10 đến 50 triệu đồng/trận, có con bạc đặt cược tới 92 triệu đồng/trận. Cá độ bóng đá trên không gian mạng rất đa dạng về hình thức, quy mô; từ hình thành tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ, đến các đường dây, băng nhóm tổ chức hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, với thủ đoạn rất tinh vi, số lượng hàng chục nghìn người tham gia, số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Có đường dây cá độ được hình thành bởi các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp ở trong nước móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang website cá độ, có máy chủ đặt ở nước ngoài, sau đó phát triển các chân rết cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam. Với niềm đam mê bóng đá, đặt niềm tin vào các đội tuyển yêu thích, không ít người đánh cược vào sự may rủi, đã không ngần ngại tham gia cá độ vào các trận bóng đá trực tiếp, hoặc các trận đấu trên không gian mạng thông qua các website bóng đá lậu với các tên miền như da88, ta88, lucky88, oxbet, nbet, dabet... Người tham gia cá độ thường được các đối tượng cấp cho một tài khoản cùng khoản tiền “ảo” ứng trước, nhưng khi thanh toán người tham gia phải trả bằng tiền thật. Để lôi kéo các "con mồi," những trang cá cược được thiết kế với giao diện bằng tiếng Việt, hướng dẫn tỉ mỉ cho người tham gia cá cược, từ hình thức mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch, đến nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán...

Tất cả thao tác đều dễ dàng thực hiện qua điện thoại thông minh, có kết nối mạng internet. Đã có những website bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý, tuy nhiên những website này đã nhanh chóng phục hồi bằng tên miền mới. Theo Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia thuộc Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), những website cá độ có hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài nên rất khó ngăn chặn. Tệ nạn cờ bạc với hình thức cá độ bóng đá gây ra rất nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế gia đình và trật tự an toàn xã hội. Người tham gia khi thua độ nếu không có tiền thanh toán thường bị các đối tượng sử dụng các hình thức đe dọa, cưỡng ép trả tiền, như bắt giữ người, cưỡng đoạt tài sản, thuê các đối tượng hình sự đòi nợ... Trên thực tế, người tham gia cá độ khi bị thua thường có tâm lý gỡ lại số tiền đã mất, để rồi bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần cùng rất nhiều hệ lụy phát sinh. Không chỉ rơi vào tình cảnh “tan cửa nát nhà” vì cá độ bóng đá, không ít người còn phải đối diện với những bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, đam mê và yêu thích bóng đá nhưng kiên quyết tránh xa cá độ bóng đá. Mỗi người dân hãy nhận thức đầy đủ giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao “vua”, thưởng thức các trận đấu với tâm thế lành mạnh; tuyệt đối không tham gia cá độ, tổ chức cá độ dưới mọi hình thức; vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an để ngăn chặn.

Theo cơ quan công an, các đường dây đánh bạc, tổ chức cá độ bóng đá vẫn tìm cách gia tăng hoạt động khi mùa giải EURO 2024 đang tiếp diễn. Do đó, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, chủ các các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát, quán bia, điểm vui chơi giải trí... cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, không tham gia cá độ và không tiếp tay, bao che để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá.