Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Bình luận

Cần lấp đầy khoảng trống nhân lực quản lý giáo dục ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐÌNH CƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đầu tháng 8 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết có 302/1.000 công chức phụ trách giáo dục ở cấp xã trong diện khảo sát, không có chuyên môn liên quan tới giáo dục.

Liệt kê chuyên môn của nhóm cán bộ này có quản lý đất đai, kỹ sư chăn nuôi, kỹ sư xây dựng và trình độ cử nhân các ngành công nghiệp thực phẩm, kế toán, quản trị kinh doanh, truyền thông, luật, cao đẳng quân sự cơ sở, dược sĩ...

image.jpg
Giáo dục là lĩnh vực mang tính đặc thù. Ảnh: T.D

Dẫu biết rằng, những chệch choạc ban đầu sau sắp xếp tinh gọn bộ máy là khó tránh khỏi nhưng những con số mà Bộ GD-ĐT công bố thực sự đã dấy lên một nỗi lo không hề nhỏ cho những ai quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Cũng như nhiều địa phương khác, trong số 144 cán bộ, công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực giáo dục ở Gia Lai chỉ 63 người có trình độ chuyên môn sư phạm và liên quan đến sư phạm, giáo dục (chiếm 43,75%). Còn lại là học các ngành khác như: nông nghiệp, quản lý đất đai, tài chính, công tác xã hội, luật, bí thư đoàn thanh niên…

Đây là thách thức lớn đối với công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đặc biệt là những địa phương có địa bàn trải rộng từ các xã ven biển đến tận miền núi, vùng biên giới xa xôi như Gia Lai.

Giáo dục là lĩnh vực mang tính đặc thù, khi sản phẩm cuối cùng của giáo dục là con người với những yêu cầu hoàn thiện về tri thức và phẩm chất. Giáo dục là cỗ máy cái trong toàn bộ quy trình đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Nên nói gì thì nói, rất khó để làm việc kiêm cặp, mà phải thực sự chuyên.

Vì vậy, dù bất cứ lý do gì, kiểu bố trí cán bộ quản lý giáo dục bất hợp lý như hiện nay, chỉ nên xem là “giải pháp tạm thời” phục vụ cho quá trình sắp xếp cơ học số cán bộ huyện và xã sau sáp nhập.

Tình trạng này cần phải có giải pháp khắc phục một cách căn cơ. Thay vì “cố gọt chân cho vừa giày” mà nhồi nhét cho bằng hết số cán bộ từ huyện về xã, hãy nghĩ đến giải pháp điều cán bộ biệt phái là những người đang giữ chức phó hiệu trưởng từ các trường về làm công chức quản lý giáo dục của xã như một số địa phương đã làm.

Vấn đề là cần phải có cơ chế hợp lý đảm bảo các chế độ lương, phụ cấp, đồng thời tạo cơ hội bình đẳng để họ được cống hiến và trưởng thành.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ tịch UBND xã được trao thêm nhiều quyền hơn trước. Trong đó có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục thuộc địa bàn mình quản lý.

Đó cũng là cơ sở để các xã chủ động trong việc điều động, bố trí cán bộ quản lý giáo dục trong địa bàn mà không quá phụ thuộc vào những quy định cứng nhắc, cơ học của cuộc sáp nhập.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Thời sự - Bình luận

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Thời sự - Bình luận

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi chính quyền hai cấp đang vận hành thì tư tưởng cục bộ địa phương cần được nhận diện chính xác để phòng - chống hiệu quả. Bởi lẽ, loại “ung nhọt” này phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống chính trị, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Thời sự - Bình luận

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

Giao KPI cho lãnh đạo xã

Giao KPI cho lãnh đạo xã

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Áp KPI đối với cán bộ, công chức, nhất là chủ tịch, bí thư cấp xã sẽ khuyến khích cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Thời sự - Bình luận

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Hành vi nhỏ, hậu quả lớn

Hành vi nhỏ, hậu quả lớn

Thời sự - Bình luận

Vụ việc khách du lịch nghỉ tại một khách sạn ở Cửa Lò (Nghệ An) bị yêu cầu bồi thường 4,8 triệu đồng vì bất cẩn khi hút thuốc lá làm cháy nệm và ga trải giường của khách sạn cách đây ít ngày, được đăng tải trên mạng xã hội, đã gây nhiều ý kiến trái chiều.

null