Bắt ổ nhóm đánh bạc bằng cá độ bóng đá SEA Games 2023 hơn 20 tỉ đồng

Ngày 22.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, bước đầu bắt giữ 8 đối tượng với số tiền giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 20 tỉ đồng.

Vào đầu tháng 5.2023 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao tại địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với số tiền rất lớn.

Ổ nhóm này do 2 đối tượng cùng trú thành phố Vinh gồm Nguyễn Gia Định (sinh năm 1992) trú phường Vinh Tân và Lê Văn Khánh (sinh năm 1995) trú phường Hưng Phúc cầm đầu. Giúp việc cho Định và Khánh còn có 6 đại lý cấp dưới đều trú tại thành phố Vinh.

Trong mùa thi đấu SEA Games 2023, biết các con bạc sẽ tham gia cá cược trong các trận đấu bóng đá có đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam tham gia nên các đối tượng đã lập ra nhiều tài khoản để cá độ bóng đá.

Ngày 17.5.2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt, khám xét các đối tượng, thu 7 điện thoại di động, 1 laptop, 1 bộ máy tính để bàn và nhiều tang vật, phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng.

Ngoài Định và Khánh, 6 đối tượng khác bị cơ quan công an bắt giữ đều trú thành phố Vinh gồm: Nguyễn Văn Nhật (sinh năm 1996), trú tại phường Hưng Phúc; Lê Quang Thuận (sinh năm 1984); Nguyễn Đức Tình (sinh năm 1982) trú tại phường Trường Thi; Nguyễn Đình Hồng (sinh năm 1985) trú tại phường Đội Cung; Ngô Thanh Liêm (sinh năm 1990), trú tại phường Lê Mao và Lê Trọng Khôi (sinh năm 1995), trú tại phường Trung Đô.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại các trang bóng như “balu88.com, bong88.com”… từ tháng 2.2023 cho đến khi bị bắt giữ hơn 20 tỉ đồng. Riêng số tiền cá độ bóng đá trong mùa thi đấu SEA Games 2023 hơn 1 tỉ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự những đối tượng nói trên để điều tra làm rõ.