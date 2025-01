Đại hội Đảng bộ phường Cheo Reo lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Vũ Chi

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cheo Reo lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong phường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 là 621 ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt 3.010 tấn/năm, tăng 258 tấn so với năm 2020. Toàn phường có 105 hộ kinh doanh, 13 doanh nghiệp và công ty, 2 nhà máy xay xát. Tổng thu ngân sách 7,627 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với năm 2020.

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm, an sinh xã hội được triển khai đúng đối tượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,94% xuống còn 0,36%; cận nghèo từ 5,36% xuống còn 1,99%.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được cấp ủy triển khai đạt được nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 25 đảng viên, đạt 100% so với nghị quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Vũ Chi

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung phát triển thương mại-dịch vụ theo hướng bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội phường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường.

Trong đó, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-2%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; giữ vững phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự; tỷ lệ kết nạp đảng viên 3% trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ…

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cheo Reo nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Sang



Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Ngọc-Bí thư Đảng ủy Phường Cheo Reo nhiệm kỳ 2020-2025 tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Phường Cheo Reo, nhiệm kỳ 2025-2030.