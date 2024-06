Sáng 6-6, đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri phường An Bình (thị xã An Khê) trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ trì buổi tiếp xúc cử tri phường An Bình có tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê; Lê Thị Kiều Hạnh-Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê và đại biểu HĐND tỉnh (không ứng cử trên địa bàn thị xã) gồm các ông: Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ mười sáu, mười bảy, mười tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII; dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XII; báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của HĐND nơi mình là đại biểu; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri phường An Bình đã kiến nghị một số nội dung: Giải quyết việc làm lao động trên địa bàn; mở rộng, nối dài đường Lý Thường Kiệt; tranh chấp đất sản xuất; chậm trễ chi trả tiền hỗ trợ bò bị bệnh viêm da nổi cục; tình hình tro bụi từ Nhà máy Đường An Khê; hoàn tất hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nộp các loại thuế liên quan đã đủ điều kiện để công nhận là đất ở không; miễn giảm 50% kinh phí khi chuyển đổi mục đích đất sử dụng.

Cử tri phường An Bình mong muốn tỉnh sớm quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè phía Tây sông Ba, xây dựng hồ điều hòa trên sông Ba. Thị xã quan tâm xây dựng hệ thống mương, cống thoát nước trên một số tuyến đường nhằm hạn chế nước tràn ra mặt đường ảnh hưởng đến môi trường, kết cấu, chất lượng công trình.

Sau khi xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, lãnh đạo UBND phường An Bình, ngành chức năng đã trả lời, giải đáp những ý kiến trong phạm vi thẩm quyền; các kiến nghị vượt thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và sẽ trình tại kỳ họp sắp tới.