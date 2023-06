Chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại có các ông, bà: Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Minh Phụng-Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn. Tham dự chương trình còn có lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và 108 trẻ em trên địa bàn huyện.

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, các em đã mạnh dạn đặt câu hỏi cho các đại biểu HĐND huyện xoay quanh các vấn đề: tác động của công nghệ thông tin và mạng xã hội đối với trẻ em; cách phòng, tránh những thông tin xấu, độc, hại trên mạng xã hội; cơ sở vật chất phục vụ cho trẻ em vui chơi, giải trí, học tập khi hè về, an toàn giao thông và an ninh học đường, bảo vệ quyền trẻ em, phòng-chống thương tích, đuối nước và xâm hại ở trẻ em. Vấn đề: đường giao thông nông thôn ở một số xã đã hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng việc đến trường; tình trạng học sinh vi phạm Luật An toàn Giao thông đường bộ; nước sạch sinh hoạt ở các trường học; an toàn thực phẩm tại các điểm bán hàng trước cổng trường... cũng được các em thiếu nhi quan tâm, đề xuất.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thiếu nhi đã được các đại biểu HĐND huyện Chư Păh và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện nghiêm túc lắng nghe, giải đáp thấu đáo. Đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp cụ thể về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời gian tới.

Kết luận buổi tiếp xúc, đối thoại, Bí thư Huyện ủy Chư Păh Trần Minh Sơn nhấn mạnh: Hiện nay, vấn đề nóng nhất là tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là dịp hè. Vì vậy, tôi đề nghị gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội tuyên truyền, hướng dẫn con em mình không nên chơi ở gần những hồ nước, sông, suối. Hơn nữa, buổi tiếp xúc, đối thoại trở thành một diễn đàn bổ ích để các em học sinh nâng cao kỹ năng sống, kiến thức pháp luật để bảo vệ bản thân và tuyên truyền cho bạn bè cùng hiểu biết về quyền trẻ em. Sau chương trình đối thoại, ý kiến của các em thiếu nhi sẽ được các ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen 27 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023 và 108 suất quà cho trẻ em tham gia buổi tiếp xúc, đối thoại.