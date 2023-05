Chư Sê phát động toàn dân luyện tập môn bơi

Tin liên quan Chư Păh phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng-chống đuối nước

Buổi lễ phát động nhằm giúp các cấp, các ngành và Nhân dân quan tâm phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, nâng cao sức khỏe, thể chất, tầm vóc và phòng-chống đuối nước cho trẻ em; tạo khí thế sôi nổi, hào hứng, sức lan tỏa tích cực tới đông đảo thanh-thiếu nhi và Nhân dân trong huyện.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra giải bơi huyện Chư Sê năm 2023. Tham gia giải bơi năm nay có 136 vận động viên là các em học sinh đến từ 15 xã, thị trấn và 3 trường THCS (Trường THCS Chu Văn An, THCS Cao Bá Quát và THCS Nguyễn Khuyến, thị trấn Chư Sê). Các em tham gia tranh tài ở 3 lứa tuổi gồm: 11-12 tuổi, 13-14 tuổi; 15-16 tuổi. Ở mỗi lứa tuổi tham gia các nội dung thi đấu: bơi tự do, bơi ếch nam, nữ 50 m và 100 m; bơi tiếp sức tự do nam nữ phối hợp.

Với tinh thần thể thao cao thượng và sự chuẩn bị tập luyện khá chu đáo, các vận động viên đã thi đấu hết mình và đầy kịch tính thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 40 giải cá nhân và 16 giải đồng đội cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.