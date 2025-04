Công ty 74 phấn đấu lợi nhuận đạt trên 110 tỷ đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: M.Q

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Đảng ủy, Ban Giám đốc và người lao động Công ty 74 đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là xây dựng kế hoạch, phương án và duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn. Tổ chức huấn luyện, hội thao thể dục thể thao quốc phòng, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chặt chẽ, đạt kết quả tốt.

Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết thông qua các chỉ tiêu. Ảnh: M.Q

Cùng với đó, các chỉ tiêu về kinh tế đều vượt kế hoạch đề ra, trong đó giá trị sản xuất đạt 485,02 tỷ đồng, đạt 104,84% kế hoạch; doanh thu đạt 441,84 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch; lợi nhuận đạt 176,72 tỷ đồng, bằng 109,56% kế hoạch; bảo đảm thu nhập bình quân cho người lao động gần 8 triệu đồng/người/tháng, bằng 116,17% kế hoạch.

Lãnh đạo Công ty 74 cùng tổ chức Công đoàn, các cơ quan, đơn vị ký thỏa ước người lao động. Ảnh: M.Q

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống người lao động. Theo đó, công ty phấn đấu năm 2025: Giá trị sản xuất đạt hơn 366 tỷ đồng; doanh thu đạt 351,44 tỷ đồng; lợi nhuận đạt hơn 110 tỷ đồng; nộp ngân sách, chi phí tư vấn sản xuất kinh doanh là 67,39 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt hơn 7,7 triệu đồng/người/ tháng. Hội nghị đã ký kết thỏa ước lao động tập thể và kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.