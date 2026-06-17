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Công nghệ điều trị ung thư mới không cần sử dụng thuốc, hóa trị hay kháng thể

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NHÃ UYÊN (theo TTXVN, DN&CL)

(GLO)- Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Technion - Israel vừa công bố 1 công nghệ điều trị ung thư mới có khả năng ức chế sự phát triển của khối u mà không cần sử dụng thuốc, hóa trị hay kháng thể.

Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học ACS Nano, do nghiên cứu sinh Ofri Vizenblit chủ trì, dưới sự hướng dẫn của Phó Giáo sư Assaf Zinger thuộc Khoa Kỹ thuật Hóa học Wolfson của Technion.

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Kết quả nghiên cứu mở ra triển vọng điều trị ung thư không dùng hóa chất. Ảnh minh họa.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tập trung vào ung thư vú bộ ba âm tính (TNBC). Đây là một trong những dạng ung thư vú nguy hiểm và khó điều trị nhất hiện nay.

Khác với các phương pháp điều trị truyền thống tập trung tiêu diệt trực tiếp tế bào ung thư, công nghệ mới hướng đến việc thay đổi môi trường vi mô xung quanh khối u, qua đó giúp kìm hãm sự phát triển của bệnh.

Theo các nhà khoa học, tế bào ung thư có khả năng "chiêu mộ" các đại thực bào (macrophage), biến chúng thành công cụ hỗ trợ sự phát triển của khối u và giúp né tránh hệ miễn dịch.

Để ngăn chặn cơ chế này, nhóm nghiên cứu đã phát triển các hạt nano sinh học mang tên MPsomes, mô phỏng đặc tính của đại thực bào. Các hạt nano hoạt động như một "mồi nhử sinh học", cạnh tranh với các tế bào miễn dịch có hại quanh khối u, từ đó làm gián đoạn những tín hiệu hỗ trợ tế bào ung thư.

Thử nghiệm trên tế bào và mô hình chuột mắc ung thư vú bộ ba âm tính cho thấy, các hạt nano tích tụ với nồng độ cao quanh khối u và có khả năng ức chế sự phát triển của khối u tương đương một số liệu pháp miễn dịch tiên tiến hiện nay.

Nhóm nghiên cứu cho biết quy trình hiện có thể tạo ra khoảng 1,2 lít dung dịch hạt nano mỗi giờ. Phần lớn vật liệu sử dụng thuộc nhóm được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận là an toàn, qua đó có thể hỗ trợ quá trình chuyển giao sang thử nghiệm lâm sàng.

Tuy nhiên, công nghệ này hiện mới ở giai đoạn tiền lâm sàng và chưa được thử nghiệm trên người.

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