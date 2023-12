Công an TP. Pleiku phạt nguội 91 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

(GLO)- Từ ngày 1-11 đến 31-12, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự (CSGT-TT) Công an TP. Pleiku ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), với mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn TP. Pleiku.

Theo kế hoạch, hàng ngày Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku bố trí 3 tổ công tác phối hợp với lực lượng công an các phường tuần tra kiểm soát tại các phường trung tâm của thành phố, gồm các phường: Phù Đổng, Trà Bá, Hoa Lư, Ia Kring, Diên Hồng, Yên Đổ (TP. Pleiku). Đồng thời, phối hợp các lực lượng hóa trang, mật phục tiến hành ghi hình các trường hợp vi phạm để xử lý phạt nguội. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phát động các tổ chức, cá nhân khi ghi nhận được thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự ATGT có thể cung cấp cho Công an thành phố để xử lý theo quy định.

Thông qua hình thức xử lý này, từ ngày 1-11 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 91 trường hợp ô tô khách vi phạm với các hành vi: quá tốc độ, không có lệnh vận chuyển hành khách, lùi xe trên đường một chiều, dừng đỗ không đúng nơi quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường đã bố trí đón trả khách. Cùng với đó, Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku đã mời các chủ phương tiện vi phạm lên làm việc và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.