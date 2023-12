Gia Lai: Xử phạt hơn 7 ngàn trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa tiến hành đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 11 và triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12-2023.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong tháng 11 (từ ngày 15-10 đến 14-11), tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Tỷ lệ điều tra phá án hình sự đạt 69,89%; phát hiện 67 vụ/85 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, thu giữ hơn 29.000 hàng hóa các loại, 94 kg pháo; phát hiện 16 vụ, bắt giữ 31 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 62 gói ma túy các loại.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp nhận 7.032 hồ sơ cấp căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử cho 96.148 trường hợp; phối hợp tổ chức 322 buổi tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư với sự tham gia của hơn 41.000 người dân. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đã phát hiện, xử phạt 7.023 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền 7,424 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, Công an địa phương tập trung phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu công tác được giao năm 2023. Cùng với đó, chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự dịp Giáng sinh 2023; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024; tập trung phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp, lừa đảo, cướp, cướp giật tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, triệt xóa các điểm, tụ điểm, đường dây ma túy, hàng giả, hàng cấm.