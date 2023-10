Đak Đoa: Tổ chức ký kết chấp hành pháp luật giao thông đường bộ

Ngày 28/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về tội 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng'

(GLO)- Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở khai thác vận chuyển khoáng sản, cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa, kho hàng, cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Để phòng ngừa tai nạn do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia gây ra, Công an TP. Pleiku đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ để xử lý các trường hợp vi phạm.

Chiều 29-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang tiến hành tổng rà soát, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH với các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Sáng 29/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) về hành vi 'Trốn thuế' theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.