Sáng 25-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 đối tượng về tội tham ô tài sản.

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an; Giám đốc công an tỉnh Gia Lai, Công an TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

(GLO)- Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Trung Hải (SN 1964, Giám đốc Chi cục đăng kiểm số 11) cùng 3 thuộc cấp về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(GLO)- Ngày 22-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Thể (SN 1963, trú tại số 367/21 Đường Trần Quang Diệu, phường An Thới) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.