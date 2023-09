Công an huyện Ia Pa truy tìm tung tích nạn nhân tử vong tại khu vực sông Ayun

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 26-8-2023, Công an huyện Ia Pa nhận được tin báo của người dân về việc tại cồn cát giữa dòng sông Ayun (thuộc thôn Quý Đức, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) phát hiện 1 thi thể người đàn ông và không xác định được thân nhân, lai lịch.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ia Pa phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả điều tra xác định, thi thể trên là nam giới, độ tuổi khoảng 23-30 tuổi, cao 1,7 m. Tử thi không mặc áo, mặc quần vải dài màu đen. Tử thi đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, bong tróc, thối rửa. Toàn bộ da vùng đầu, mặt hóa đen, có tóc dài màu đen, thời gian chết khoảng từ 3-4 ngày.

Ngay sau đó, Công an huyện Ia Pa tiến hành thông báo rộng rãi, ai là thân nhân hoặc biết về nhân thân, tung tích của nạn nhân thì liên hệ ngay Công an huyện Ia Pa để phối hợp truy tìm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích, lai lịch người đàn ông tử vong nêu trên.

Công an huyện Ia Pa đề nghị, các cơ quan Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công an các địa phương trong địa bàn tỉnh phối hợp truy tìm. Đồng thời, khi tìm thấy tung tích, lai lịch nạn nhân nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa (thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa; số điện thoại 0269.3655.014 hoặc số điện thoại 0973.670.509, gặp Thượng úy Bạch Như Lộc – Điều tra viên) để giải quyết theo quy định.