Công an Gia Lai phối hợp sắp xếp nơi ở an toàn cho người dân tránh bão

(GLO)- Đến đầu giờ chiều 6-11, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã di dời 10.820 hộ với 29.755 lượt người đến nơi an toàn, đồng thời đảm bảo phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ cho bà con trong thời gian tránh bão.

Ghi nhận vào trưa 6-11, lực lượng Công an các địa phương đã phối hợp các đơn vị chức năng, địa phương tổ chức nấu cơm, phục vụ đồ ăn, thức uống đầy đủ cho người dân tại những nơi tránh trú bão.

Công an phường Bình Định cùng các lực lượng phục vụ cơm trưa cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Sau khi phối hợp cùng các lực lượng di dời 137 người thuộc xóm Lưới thuộc khu phố Liêm Trực (phường Bình Định) ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, Công an phường Bình Định đã liên hệ nhà hàng tiệc cưới Hoa Tân An (phường Bình Định) để sử dụng cơ sở này phục vụ làm nơi trú bão cho người dân.

Trưa 6-11, Công an phường đã tổ chức cho người dân ăn trưa, nghỉ ngơi. Bà Hồ Thị Nguyệt-người dân xóm Lưới-chia sẻ: “Sáng sớm nay, tôi được mấy chú Công an đưa về đây. Tôi thấy chỗ ở khang trang, an toàn”.

Người dân được bố trí tránh bão tại nhà hàng tiệc cưới ở phường Bình Định. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Quy Nhơn Nam, lực lượng Công an đã sơ tán 464 hộ với 1.611 nhân khẩu đến nơi an toàn vào lúc 9 giờ sáng 6-11. Cùng với đó, Công an phường cũng đã liên hệ 3 khách sạn, nhà nghỉ có gần 50 phòng để phục vụ người dân qua cơn bão.

Trong khi đó, Công an xã Vạn Đức đã bố trí 5 điểm tránh trú ở các trường học trên địa bàn và ngay tại trụ sở đơn vị để phục vụ người dân. Công tác di dời, ổn định nơi ăn, chốn ở cho người dân đã hoàn thành trước 10 giờ sáng 6-11.

Công an phường Hoài Nhơn bố trí nơi ở an toàn cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Hoài Nhơn, lực lượng Công an đã đưa 558 hộ/1.621 người dân đến trú bão tại các trường học. Đơn vị cũng đã liên hệ, vận động 12 nhà nghỉ trên địa bàn phường tự nguyện bố trí hơn 80 phòng để đón tiếp bà con đến tránh bão.

Một điểm tránh trú bão tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Bà Nguyễn Hoàng Châu-chủ nhà nghỉ Hoàng Châu (phường Hoài Nhơn) bày tỏ: “Chúng tôi có 12 phòng, sức chứa khoảng từ 50 người. Ngoài hỗ trợ chỗ nghỉ, nếu xảy ra mất điện, chúng tôi vận hành máy phát điện để đảm bảo phục vụ bà con”.