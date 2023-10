Công an Chư Păh kiên quyết đấu tranh, triệt phá tội phạm hình sự

(GLO)- Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Vào chiều 25-9, Công an huyện Chư Păh tiếp nhận trình báo của bà B.T.H (trú làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 1 máy tính bảng và số tiền khoảng 3 triệu đồng. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện đã phân công lực lượng đến hiện trường xác minh vụ việc, rà soát đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định đối tượng Sinh (SN 1999, trú cùng làng với nạn nhân) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã gọi hỏi, đấu tranh. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của Điều tra viên, Sinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp tài sản đã trộm trước đó.

Phấn khởi khi vụ án được làm rõ một cách nhanh chóng, giúp gia đình lấy lại tài sản bị mất cắp, bà B.T.H đã gửi thư cảm ơn Công an huyện Chư Păh.

Từng nhiều lần bị Công an huyện Chư Păh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích nhưng đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1999, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin) vẫn không tu tỉnh. Điều đáng nói là trong lúc đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản thì đối tượng Huy tiếp tục vi phạm pháp luật. Cụ thể, ngày 20-5, Huy bị Công an huyện Chư Păh phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tang vật thu giữ là 1 gói ma túy đá có trọng lượng 0,1044 gram cùng 2 khẩu súng, 14 viên đạn và 2 vỏ đạn.

Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng Huy khai nhận: Đã mua gói ma túy từ một người chưa rõ lai lịch ở TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) về sử dụng rồi bán lại cho những người có nhu cầu. Đối với 2 khẩu súng quân dụng và đạn, Huy đặt mua trên mạng xã hội với giá 5 triệu đồng nhằm mục đích phòng thân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Gia Lai cũng ra quyết định khởi tố bị can Huy về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Trần Văn Lâm-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội và Ma tuý (Công an huyện Chư Păh) cho biết: Huyện có địa bàn rộng lại tiếp giáp với TP. Kon Tum và TP. Pleiku nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự; các đối tượng hình sự thường lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động, lẩn trốn. Do đó, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thành lập nhiều tổ công tác, bám cơ sở để nắm chắc tình hình và quản lý tốt các đối tượng, nhất là số đối tượng về ma túy, hình sự. Mặt khác, Công an huyện cũng đã mở các đường dây nóng cùng các hộp thư bí mật để cho người dân tố giác tội phạm; qua đó, tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh, phá án và ngăn chặn kịp thời các vụ việc có nguy cơ mất an ninh trật tự ở cơ sở. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị phát hiện, bắt giữ 5 vụ với 7 đối tượng phạm tội về ma túy, 28 vụ phạm pháp hình sự với 32 đối tượng.

“Thời gian tới, Công an huyện Chư Păh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, Công an huyện cũng phát động phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để chủ động đấu tranh, tố giác tội phạm ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”-Thiếu tá Lâm cho biết thêm.