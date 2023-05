Ngày 20-5, thông tin từ Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1999, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tang vật có liên quan.

Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 11-5 tại thôn 5, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh; lực lượng Công an huyện Chư Păh đã bắt quả tang đối tượng Lê Tiến Dũng (SN 1986, trú tại thôn 5, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) đang có hành vi bán ma túy trái phép.

Qua công tác mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng Lê Tiến Dũng đã mua ma túy từ đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1999, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh). Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, tại nơi ở của Nguyễn Văn Huy, lực lượng Công an kiểm tra phát hiện Huy cùng 2 đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện đã bắt giữ các đối tượng, riêng đối tượng Huy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của Huy, lực lượng Công an phát hiện thu giữ 2 khẩu súng ngắn, có hộp đạn kiểu ổ xoay; 14 viên đạn; 2 vỏ đạn; 1 gói ni-lon màu trắng, được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng (các đối tượng khai nhận là ma túy dạng đá) và 1 bộ dụng cụ tự chế dùng để sử dụng ma túy.

Công an huyện Chư Păh đã tiến hành truy bắt đối tượng, đến khoảng 17 giờ ngày 17-5, Công an huyện Chư Păh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Huy. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Chư Păh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.