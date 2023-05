Bắt 3 "đạo chích" đột nhập nhà thờ họ bê két sắt

Chiều 19-5, tin từ công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho hay đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Sỹ Trình (20 tuổi, ngụ thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà), Bùi Trần Hiếu Nam (16 tuổi, ngụ tại TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà). Riêng đối với Trần Sỹ V. (ngụ thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) do chưa đủ 16 tuổi nên chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tối 13-5, do hết tiền tiêu xài nên Trình điều khiển xe mô tô chở theo Nam và Trần Sỹ V. rảo quanh địa bàn 2 huyện Lộc Hà và Can Lộc để đi trộm cắp tài sản.

Trong quá trình tìm kiếm "con mồi", đến khoảng 2 giờ ngày 14-5, khi đi đến một nhà thờ họ (thuộc địa phận TDP 8, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), cả nhóm phát hiện không có người trông coi nên tiến hành đột nhập.

Theo đó, Nam được giao nhiệm vụ đứng ngoài đường cảnh giới, Trình và V. cùng đi vào lấy trộm 1 chiếc két sắt, sau đó đưa ra đặt lên yên xe rồi cả 3 cùng tẩu thoát.

Các đối tượng đã đi đến khu vực cánh đồng thuộc TDP 8, thị trấn Nghèn thì dừng lại cùng phá két sắt, phát hiện bên trong có 14.140.000 đồng.

Tất cả số tiền trên các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.