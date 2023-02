Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ làng Ktu

Tin liên quan Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho trường Trần Hưng Đạo

Làng Ktu có 137 hộ với 628 khẩu, dân tộc Bahnar chiếm trên 73% dân số; làng còn 33 hộ nghèo (chiếm trên 24%). Chi bộ có 23 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên được miễn sinh hoạt.

Thời gian qua, Chi bộ làng Ktu luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên và Nhân dân; duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gắn với phòng-chống các loại dịch bệnh. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã phổ biến một số thông tin nội bộ, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên và người dân; kết quả công tác lãnh đạo trong tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm biểu dương những kết quả mà Chi bộ làng Ktu đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, chi bộ đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện đến từng đảng viên và Nhân dân. Việc tổ chức sinh hoạt được chi bộ thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ; đảng viên tham dự đầy đủ, phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, tích cực đóng góp các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đề nghị thời gian tới, đảng viên tiếp tục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng lưu ý chi bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung trong sinh hoạt vừa đảm bảo theo đúng quy định của Đảng vừa phù hợp với thực tế tại địa phương, tránh hình thức. Chi bộ cần làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” nhằm góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm tặng 1 phần quà trị giá 3 triệu đồng cho hệ thống chính trị làng Ktu.

* Cũng trong sáng 2-2, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm và trao tặng 100 thùng mì tôm, 200 kg gạo tẻ, 20 chăn ấm, bánh mứt, trà cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Kon Chiêng. Tổng giá trị quà tặng trên 20 triệu đồng do Quỹ Hỗ trợ người nghèo vượt khó thành phố Hà Nội và Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam ủng hộ.

Được biết, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Kon Chiêng có 15 lớp với 564 học sinh, trong đó có trên 93% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, 116 học sinh bán trú.