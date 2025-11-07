Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Nhanh chóng khắc phục sự cố cầu Đăk Pờ Tó

(GLO)- Sáng 7-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại xã Pờ Tó.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại xã Pờ Tó. Ảnh: Q.T

Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Với sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Tổ công tác của tỉnh tại An Khê, cùng sự cảnh giác, không chủ quan trước diễn biến của bão lũ của chính quyền địa phương, trên địa bàn xã Pờ Tó không thiệt hại về người.

Mố cầu Đăk Pờ Tó bị sạt lở gây chia cắt. Ảnh: Q.T

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin nước lũ tràn về nhanh, Tổ công tác của tỉnh tại An Khê đã kịp thời chỉ đạo địa phương tiến hành di dời 5 hộ với 12 khẩu dọc theo suối Pờ Yầu.

Đồng thời, đề nghị Thủy điện An Khê-Ka Nak đóng cửa để giảm lưu lượng nước đổ về phía thượng nguồn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết thêm: Khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp của xã Pờ Tó (từ 0 giờ 20 phút) về thực trạng nước lũ dâng cao, gây ngập lụt ảnh hưởng đến 5 hộ dân và có nguy cơ gây chia cắt khu dân cư, trong khi các thiết bị chuyên dụng như ca nô không thể tiếp cận hiện trường để giải cứu, Tổ đã họp khẩn và trong vòng 9 phút đã đề nghị 2 hồ chứa thủy điện đóng cửa xả tràn từ 480 m3/s về 0".

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thú 3 từ phải sang) kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục tạm thời cầu Đăk Pơ Tó. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương tinh thần của Tổ công tác của tỉnh và xã Pờ Tó trong việc ứng phó với bão lũ, không để xảy ra thiệt hại về người khi nước lũ đổ về nhanh làm ngập cầu Đăk Pờ Tó và gây chia cắt.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố. Trước mắt, cần tập trung sửa chữa tạm thời, chậm nhất đến sáng Chủ nhật (ngày 9-11) đảm bảo cho người dân đi lại; sau đó, triển khai các biện pháp thi công khắc phục, đảm bảo kiên cố cho cầu về lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) thưởng nóng cho xã Pờ Tó 100 triệu đồng. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng biểu dương tinh thần không chủ quan, bị động trong công tác ứng phó bão lũ của xã Pờ Tó, nhờ đó không để xảy ra thiệt hại về người. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã thưởng nóng cho xã Pờ Tó 100 triệu đồng và Tổ trực đảm bảo công tác an ninh tại địa bàn 20 triệu đồng.