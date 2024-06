(GLO)- Nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), huyện Chư Pưh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông (ATGT) cho người dân, đặc biệt là đối tượng thanh-thiếu niên.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình trật tự ATGT của huyện Chư Pưh có nhiều diễn biến phức tạp. Theo đó, trên địa bàn huyện xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người chết, 5 người bị thương. Trong số này, có 9 vụ liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số làm 8 người chết, 1 người bị thương. Để tạo chuyển biến tích cực về trật tự ATGT, Công an huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm phấn đấu mục tiêu kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí so với năm 2023.

Thị trấn Nhơn Hòa có tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đi qua với nhiều tuyến giao thông hỗn hợp đan xen, lưu lượng phương tiện giao thông lớn. Tại địa phương, tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Trước tình hình đó, Công an thị trấn Nhơn Hòa đã chủ động phối hợp với người uy tín tại các thôn, làng tiến hành gọi hỏi, răn đe các thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm; phân tích những hệ lụy do TNGT gây ra để nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của những đối tượng này.

Ông Nay A Lâm-Thôn trưởng thôn Tông Wil (thị trấn Nhơn Hòa) cho biết: “Cùng với việc nhắc nhở các thanh-thiếu niên trong thôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chúng tôi còn yêu cầu các gia đình không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Mặt khác, các đoàn thể trong thôn còn đến nhà có con em vi phạm để vận động, cùng gia đình phối hợp quản lý, giáo dục. Tranh thủ các buổi họp thôn, các đoàn thể trong thôn còn yêu cầu các gia đình quan tâm quản lý, giáo dục con em không để vi phạm trật tự ATGT. Đối với thanh-thiếu niên hay sử dụng rượu, bia, chạy xe lạng lách, đánh võng, chúng tôi yêu cầu viết cam kết chấp hành tốt các quy định về ATGT”.

Theo Thượng úy Siu Phiếu-Công an thị trấn Nhơn Hòa: Ngoài việc chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, UBND thị trấn ban hành kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, thôn, làng tăng cường các biện pháp tuyên truyền, quản lý, giáo dục đối với thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm các quy định về ATGT, Công an thị trấn còn phối hợp với Công an huyện, các đội nghiệp vụ tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định về ATGT cho học sinh tại các điểm trường, thôn, làng trên địa bàn; đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn nhằm hạn chế tối đa nguy cơ dẫn đến các vụ TNGT.

Cùng với đó, hệ thống chính trị các cấp của huyện Chư Pưh cũng chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bám cơ sở để có biện pháp quản lý, giáo dục các thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Ông Ksor Y Ngông-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rong-thông tin: Đảng ủy xã đã phân công, giao nhiệm vụ cho Mặt trận và đoàn thể từ xã đến thôn, làng, nhất là Đoàn Thanh niên chủ động phối hợp với Công an xã đến từng gia đình có thanh-thiếu niên thường xuyên quậy phá, điều khiển phương tiện lạng lách để trực tiếp vận động, răn đe giáo dục. Cùng với đó, chỉ đạo Bí thư Chi bộ các thôn, làng ra nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ATGT ở cơ sở.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, đảm bảo trật tự ATGT ở cơ sở, Công an huyện Chư Pưh còn chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an cấp xã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an đã phát hiện, ra quyết định xử phạt 846 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; tước 68 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 137 mô tô và 244 giấy tờ các loại.

Ngoài ra, lực lượng công an ở các xã, thị trấn đã phối hợp với lực lượng Công an huyện gọi hỏi, răn đe giáo dục 24 trường hợp thanh-thiếu niên cá biệt thường xuyên vi phạm các quy định về ATGT, ký cam kết không tái phạm đối với 72 lượt thanh-thiếu niên.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an huyện Chư Pưh cho biết: Bên cạnh việc phối hợp với người uy tín, chức sắc, già làng, thôn trưởng tăng cường công tác tuyên truyền ở các khu dân cư, Công an huyện còn tổ chức các hoạt động như: phát tờ rơi, vận động cá biệt và thường xuyên gọi hỏi, giáo dục, răn đe giúp các thanh-thiếu niên có nhận thức tốt hơn trong việc chấp hành các quy định về ATGT.

“Công an huyện cũng chỉ đạo Công an xã, Tổ tự quản ATGT các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vị phạm trật tự ATGT. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm trường hợp chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn”-Thiếu tá Chí thông tin thêm.