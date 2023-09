Chư Pưh tập trung các giải pháp phát triển kinh tế

Hội nghị đánh giá 9 tháng qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt hơn 4.770,4 tỷ đồng, tăng 5,46 % so với cùng kỳ, đạt 69,65% Nghị quyết. Giá trị công nghiệp - xây dựng cơ bản (giá so sánh năm 2010) trong tháng 9 đầu năm đạt gần 1.143 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm, đạt 10,9% so với cùng kỳ.

Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện gần 33.567 ha, đạt hơn 101% kế hoạch (trong đó vụ Đông - Xuân 1.882,5 ha, vụ mùa 31.684,3 ha). Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm sóc các loại cây trồng theo kế hoạch. Đã xây dựng được 6 mã vùng trồng với 130ha tại 3 xã. Triển khai chương trình tái canh cà phê năm 2023, đủ điều kiện tái canh với tổng diện tích 29,3 ha của 60 hộ. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc toàn huyện có 102.579 con - đạt 90,74% kế hoạch, đàn gia cầm có 85.224 con - đạt 93,86% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tăng cường công tác quản lý, trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn các vụ chặt phá, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng trái phép. Công tác quản lý đất đai đã tiếp nhận, giải quyết 61 hồ sơ cấp mới, 91 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, đính chính thông tin 109 trường hợp; 1.042 hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, 171 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Riêng lĩnh vực kinh tế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực kinh tế, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2022-2025. Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn vụ mùa và chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ đông xuân 2023-2024. Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi cây trồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã có uy tín, hiệu quả. Chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai giai đoạn chuyển mùa. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án khai thác, sử dụng hồ thủy lợi Plei Thơ Ga, xã Chư Don sau khi đưa vào sử dụng. Thường xuyên kiểm tra, dự báo tình hình sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng, vật nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trồng rừng năm 2023 đạt, vượt kế hoạch, làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng, thống kê diện tích rừng bị lấn chiếm, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong quần chúng nhân dân; thường xuyên kiểm tra, truy quét, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở các xã và các thôn, làng theo kế hoạch. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới huyện Chư Pưh giai đoạn 2021-2025. Tập trung xây dựng làng Thơ Ga B, xã Chư Don đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường công tác quản lý về khai thác khoáng sản, công tác rà soát, kiểm tra và xử lý về tình hình ô nhiễm môi trường trong sản xuất, chế biến nông lâm thuỷ sản. Đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản, tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các công trình năm 2023, nhất là đoạn tuyến còn lại phục vụ thi công dự án đường liên huyện Chư Prông - Chư Sê - Chư Pưh đoạn qua địa bàn huyện Chư Pưh. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết chợ xã Ia Le. Triển khai giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện...