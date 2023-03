(GLO)- Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Siu But (SN 2002, trú tại thôn Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 4-3-2023, Công an huyện Chư Pưh nhận được tin báo của ông B.V.T. (SN 1968, trú tại xã Ia Hla) về việc tại rẫy của mình bị kẻ gian cạy nắp giếng lấy trộm 1 máy bơm nước nhãn hiệu Daphovina (trị giá khoảng 3 triệu đồng).

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Chư Pưh đã tiến hành điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng Siu But. Tại cơ quan Công an, Siu But thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc máy bơm nước trên, sau đó, đem bán được 1,2 triệu đồng. Trong lúc định trốn vào TP. Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Chư Pưh đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.