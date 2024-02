Huyện Chư Păh hiện có 4 tôn giáo được Nhà nước công nhận cho phép hoạt động là Phật giáo, Công giáo, Tin lành Việt Nam miền Nam và Cao đài với tổng số 35.764 tín đồ. Năm 2023, các tôn giáo luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để hoạt động theo quy định. Đại bộ phận chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương…

Mối quan hệ giữa chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo với các cấp chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn huyện ngày càng gần gũi, gắn bó hơn; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Các tổ chức tôn giáo đã vận động chức sắc, tín đồ tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe thông tin những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2023 và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động tôn giáo; một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và công tác quản lý nhà nước liên quan đến tôn giáo; công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và công tác an ninh dân tộc, tôn giáo trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh Nguyễn Quang Trường mong muốn thời gian tới, các tôn giáo trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tín ngưỡng cho quần chúng tín đồ; quan tâm hướng tín đồ tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh xây dựng huyện nhà phát triển xanh-nhanh-bền vững.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng quà các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn huyện.