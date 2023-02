(GLO)- Chiều 13-2, lãnh đạo UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy 1,7 ha mía của gia đình ông Lê Đình Chơn ở thôn An Phong.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 5 phút ngày 13-2, người dân thôn An Phong thấy rẫy mía của gia đình ông Lê Đình Chơn trong thôn bị cháy nên hô hoán mọi người tới chữa cháy; đồng thời gọi điện cho Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn và nhiều thiết bị kèm theo cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ cháy. Đội chữa cháy đã triển khai 2 đường vòi (một đường 2 lăng B, một đường 1 lăng B) nhằm khống chế ngọn lửa, hạn chế cháy lan. Đến khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Ngọn lửa đã thiêu rụi 1,7 ha mía chuẩn bị thu hoạch. Rất may không thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.