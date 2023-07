Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của khách để chơi game

Với hàng loạt lý do được nhóm lừa đảo đưa ra, nạn nhân đã nhiều lần vay mượn tiền của người thân, chuyển vào tài khoản cho những kẻ lừa đảo tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Cảnh sát Hình sự)-Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo tìm người bị hại hoặc người có liên quan đến vụ án hình sự Nguyễn Thanh Quang cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Sáng 20-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Kông Yang (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là địa phương được UBND huyện chọn tổ chức điểm ngày hội trên địa bàn.

(GLO)- Ngày 20-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng R’Ô Sap (SN 2002) và Ksor Phưng (SN 2004, cùng trú tại thôn Plơi Apa Ama H’Lăk, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

(GLO)- Sáng 20-7, Công an thị An Khê (tỉnh Gia Lai) ra mắt “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của lực lượng Công an thị xã”.