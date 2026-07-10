Cả nước có 1.500 xã, phường được hưởng phụ cấp mới

(GLO)- Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, từ ngày 1-7, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương 8%; 1.500 xã, phường được hưởng phụ cấp mới và khoảng 3,55 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Cụ thể, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng. Theo đó, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương 8% so với thời điểm trước ngày 1-7.

Ảnh minh họa.

Cùng với đó, trên 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực; trên 4,7% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có khoảng 21,7 triệu người tham gia BHXH, tăng 14,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 2,65 triệu người, tăng 40,06%. Số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được tăng lương, trợ cấp từ 1-7 khoảng 3,55 triệu người, tăng 5,98%.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, đề xuất ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH trình Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

Đồng thời, tham mưu chính sách cải cách BHXH nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người lao động, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đồng bộ, bền vững.