Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Cá heo xuất hiện ở bãi biển Nhơn Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC NGA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết, khoảng 6 giờ sáng 3-9, một chú cá heo nhỏ khoảng 20-30 ký xuất hiện ở khu vực biển gần cầu cảng của xã. 

Qua quan sát, có lẽ do vào sát bờ quá nên chú cá heo con lúng túng trong việc tìm đường ra khơi, liên tục bơi quanh khu vực cầu cảng. Ông Bé cho biết, sẽ cử lực lượng chức năng tiếp cận, tìm hiểu xem chú cá heo này có bị thương không, và sẽ tìm cách “mở đường” giúp chú về lại biển cả.

gen-h-z6971275829581-58bf925f5fb6541461166a7ec18ea6bf.jpg
Chú cá voi bơi tung tăng trong nước. Ảnh: ĐVCC

Việc cá heo xuất hiện gần bờ cho thấy môi trường biển xã Nhơn Châu đang phục hồi tốt, an toàn và có nguồn thức ăn phong phú, là tín hiệu tích cực cho nỗ lực bảo vệ môi trường biển. Ông Nguyễn Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết: Hiện tượng này thu hút đông đảo người dân và du khách bởi hơn 10 năm qua, xã chưa có trường hợp cá heo hay cá voi bơi vào gần bờ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chôn cất cá heo con dạt vào bãi biển Nhơn Lý

Chôn cất cá heo con dạt vào bãi biển Nhơn Lý

(BĐ) - Sáng 25.5, ông Dương Văn Thơm, Trưởng Ban vạn Lăng ông Nam Hải Vạn Xương Lý (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn), cho biết Ban đã hoàn tất thủ tục chôn cất một cá heo con (ngư dân gọi là “cô kiềm”) dạt vào bãi biển chiều 24.5.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 31-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm thành tựu đất nước: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP. Hà Nội).

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Thời sự trong nước

(GLO)- Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào 20 giờ tối 2-9 nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, khắp các tuyến đường, góc phố đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không ít người dân cũng lựa chọn những bộ trang phục in hình Quốc kỳ như cách thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sắc đỏ ấy gợi lên không khí hân hoan, hướng mọi người dân Việt Nam đến ngày Quốc khánh 2-9.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 29-8, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và tại nơi thờ Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Thời sự trong nước

(GLO)-Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ chính thức "trình làng" các sản phẩm truyền thông mới vào ngày 31-8, với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 27-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (TP. Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” .

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Tối 24-8, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Chương trình “Sao Nhập ngũ concert 2025”, Viettel đã tổ chức trao giải Cuộc thi "Yêu nước theo cách của bạn". Trong 8 tác phẩm được vinh danh, Báo và PT-TH Gia Lai đã góp mặt 1 đại diện ở hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

null