Cá heo xuất hiện ở bãi biển Nhơn Châu

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết, khoảng 6 giờ sáng 3-9, một chú cá heo nhỏ khoảng 20-30 ký xuất hiện ở khu vực biển gần cầu cảng của xã.

Qua quan sát, có lẽ do vào sát bờ quá nên chú cá heo con lúng túng trong việc tìm đường ra khơi, liên tục bơi quanh khu vực cầu cảng. Ông Bé cho biết, sẽ cử lực lượng chức năng tiếp cận, tìm hiểu xem chú cá heo này có bị thương không, và sẽ tìm cách “mở đường” giúp chú về lại biển cả.

Chú cá voi bơi tung tăng trong nước. Ảnh: ĐVCC

Việc cá heo xuất hiện gần bờ cho thấy môi trường biển xã Nhơn Châu đang phục hồi tốt, an toàn và có nguồn thức ăn phong phú, là tín hiệu tích cực cho nỗ lực bảo vệ môi trường biển. Ông Nguyễn Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết: Hiện tượng này thu hút đông đảo người dân và du khách bởi hơn 10 năm qua, xã chưa có trường hợp cá heo hay cá voi bơi vào gần bờ.

