Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

(GLO)-Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ chính thức "trình làng" các sản phẩm truyền thông mới vào ngày 31-8, với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng trong kỷ nguyên số.

Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển sau sáp nhập, hướng tới mở rộng đối tượng tiếp cận, đa dạng hóa hình thức thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ đồng loạt “trình làng” trên website baogialai.com.vn cũng như trên các nền tảng mạng xã hội của đơn vị 2 chương trình phát thanh và truyền hình gồm: Podcast “Gia Lai ngày mới” và “Góc nhìn thế giới”.

Trong đó, Podcast “Gia Lai ngày mới” là phiên bản nâng cấp của bản tin Podcast “Gia Lai hôm nay”. Chính thức ra mắt vào ngày 16-3-2023 nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Báo Gia Lai, hơn 2 năm qua, Podcast Gia Lai hôm nay đã trở thành điểm hẹn quen thuộc với nhiều bạn đọc, thính giả vào 6 giờ mỗi ngày.

Với ưu thế ngắn gọn, cập nhật nhanh những tin tức nổi bật trong tỉnh trên tất cả lĩnh vực, thể hiện dưới hình thức audio, bản tin không chỉ giúp bạn đọc, thính giả bắt nhịp ngày mới một cách tiện lợi, mà còn tạo dấu ấn trong việc đưa báo chí Gia Lai tiếp cận gần hơn với xu hướng truyền thông số.

Sự đón nhận tích cực từ công chúng chính là nền tảng quan trọng để Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sau sáp nhập tiếp tục nâng cấp, đổi mới, hình thành phiên bản Podcast “Gia Lai ngày mới” hiện đại, sinh động, gần gũi, hấp dẫn hơn và phù hợp với nhịp sống bận rộn, đặc biệt là đối với giới trẻ.

MC Nguyên Trường (bìa trái) và Minh Thảo là 2 trong số những gương mặt sẽ đồng hành cùng thính giả trong Podcast "Gia Lai ngày mới". Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, mọi người có thể vừa lái xe, tập thể dục, thậm chí làm những công việc nội trợ nhưng vẫn có thể cập nhật kịp thời những thông tin hữu ích thông qua các thiết bị như ipad, điện thoại…

Ngoài tin tức thời sự, Podcast “Gia Lai ngày mới” còn mang đến cho người nghe thêm nhiều thông tin khác như: giá cả thị trường, dự báo thời tiết, mẹo vặt cuộc sống, nét đẹp văn hóa, không gian ẩm thực hay du lịch đặc sắc.

Là một cộng tác viên từng gắn bó với Podcast “Gia Lai hôm nay” từ những số đầu tiên, đồng thời là thính giả thân thiết của bản tin này, anh Nguyễn Hoàng Nam-viên chức Thư viện tỉnh Gia Lai-tỏ ra khá hào hứng khi biết đến phiên bản nâng cấp chuẩn bị ra mắt.

Anh Nam chia sẻ: Chương trình là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của tôi vào mỗi buổi sáng. Tôi có thể vừa chuẩn bị mọi thứ để khởi động ngày làm việc mới, vừa có thể mở Podcast để nghe, nắm bắt các tin tức quan trọng trong tỉnh một cách dễ dàng. Vậy nên, khi nghe tin Podcast Gia Lai hôm nay sẽ được nâng cấp, đổi mới, tôi cảm thấy rất hứng thú.

Chưa kể, sau khi sáp nhập tỉnh, tôi nghĩ rằng không chỉ riêng bản thân tôi mà nhu cầu nắm bắt thông tin của mọi người cũng sẽ nhiều lên và đa dạng hơn. Tôi hy vọng và tin rằng, chương trình sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành, truyền năng lượng tích cực đến thính giả để bắt đầu một ngày mới thật vui tươi và hữu ích.

Ê-kíp thực hiện chương trình "Góc nhìn thế giới" trao đổi nghiệp vụ, chuẩn bị ra mắt số đầu tiên. Ảnh: Mộc Trà

Song song với Bản tin Thế giới đăng tải lúc 11 giờ hằng ngày, chương trình truyền hình “Góc nhìn thế giới” ra mắt đợt này sẽ phát sóng định kỳ vào 20 giờ Chủ nhật. Không đơn thuần là chuyển tải những sự kiện, tin tức thế giới nổi bật trong tuần, chương trình còn mang đến cho khán giả góc nhìn sâu hơn, đa chiều và khách quan hơn.

Đó cũng chính là điểm nhấn của “Góc nhìn thế giới”, với mong muốn giúp khán giả mở rộng kiến thức, nâng cao hiểu biết và có cái nhìn toàn diện về tình hình quốc tế; từ đó, góp phần định hướng dư luận, đặc biệt là khi đối sánh các vấn đề toàn cầu với Việt Nam.

Chương trình “Góc nhìn thế giới” sẽ phát sóng định kỳ vào 20 giờ Chủ nhật trên website baogialai.com.vn và các nền tảng mạng xã hội chính thức của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

Chị Lê Thị Hương Giang (khu phố 7, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) hiện đang làm việc tại một khách sạn lớn ở phố biển Quy Nhơn. Công việc bận rộn gần như chiếm kín thời gian của chị. Vì thế, muốn cập nhật tin tức hàng ngày, chị thường chỉ nghe các chương trình phát thanh, audio trên website hoặc mạng xã hội.

Chị chia sẻ: "Tôi cũng mới nghe Podcast Gia Lai hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trong thời gian gần đây, sau khi 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới và cảm thấy chương trình khá hữu ích. Thông qua bản tin, tôi có thể nhanh chóng nắm bắt những thông tin, sự kiện quan trọng của tỉnh, mở rộng kiến thức, vận dụng được nhiều trong cuộc sống và công việc. Vì vậy, khi biết bản tin này sẽ nâng cấp và đa dạng hóa nội dung hơn trước, tôi rất đón đợi.

Ngoài ra, tôi cũng mong chờ chương trình “Góc nhìn thế giới”. Khung thời gian phát sóng vào 20 giờ Chủ nhật khá hợp lý với tôi vì có thể vừa thư giãn cùng gia đình sau bữa cơm cuối tuần, vừa xem lại những tin tức, sự kiện quốc tế nổi bật mà mình bị bỏ lỡ".

Đáng chú ý, cùng với phiên bản tiếng Việt, chuyên trang “Gia Lai News”-phiên bản tiếng Anh của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cũng sẽ được giới thiệu đến độc giả trong dịp này. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ quan báo Đảng địa phương trên hành trình hội nhập, mở rộng đối tượng độc giả ở đa quốc gia.

“Gia Lai News” không chỉ là kênh thông tin phục vụ cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Gia Lai, mà còn là cầu nối đưa hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế và du khách khắp năm châu. Qua đó, kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Thông tin về sự ra mắt của các sản phẩm truyền thông mới, ông Hồ Xuân Ánh-Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai-cho biết: Quốc khánh 2-9 là dịp trọng đại của dân tộc, vì vậy, những ngày qua, các cấp, ngành, địa phương trong cả nước đã và đang thi đua lập thành tích để chào mừng.

Chúng tôi chọn thời điểm này để ra mắt các chương trình mới cũng nhằm chuyển đi một thông điệp: Báo chí Gia Lai luôn nỗ lực, từng bước đổi mới, từng bước làm chủ công nghệ trong sản xuất và phân phối các sản phẩm để phục vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin đa dạng của độc giả, khán-thính giả trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh-Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

“Không dừng lại ở đây, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra nhiều sản phẩm báo chí trên đa nền tảng, cập nhật xu hướng truyền thông mới nhưng vẫn giữ được nét riêng vốn có của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Qua đây, chúng tôi cũng mong rằng, công chúng tiếp tục đồng hành, ủng hộ báo chí địa phương trong giai đoạn mới”-Tổng Biên tập Hồ Xuân Ánh bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Việc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông qua việc nâng cấp chương trình cũ cũng như ra mắt thêm các chuyên mục mới là hướng đi rất đúng và kịp thời, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay.

"Với những chương trình mới chuẩn bị ra mắt, tôi cho rằng, đây là sự nỗ lực lớn của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sau sáp nhập. Trong đó, tôi đánh giá cao Podcast phát thanh “Gia Lai ngày mới” và chuyên trang tiếng Anh “Gia Lai News”. Bởi, trong bối cảnh 2 tỉnh vừa , việc mở rộng đối ngoại, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, với kiều bào ta ở các nước là việc cần làm"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước về thông tin-truyền thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ với những khó khăn mà Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đang đối mặt. Đồng thời, mong muốn đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, nâng cấp các bản tin theo hướng nhanh, hiện đại; tuyên truyền kịp thời các thông tin của địa phương cũng như quảng bá hình ảnh Gia Lai mới đến các đối tác, doanh nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế.

Có thể nói, trong bối cảnh tỉnh Gia Lai mới vừa được hình thành, sự hợp nhất các cơ quan báo chí và sự ra đời của những sản phẩm truyền thông hiện đại đã mở ra một diện mạo mới: năng động, sáng tạo, gắn kết với xu thế toàn cầu.

Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định khát vọng đổi mới, tinh thần hội nhập và tầm nhìn phát triển lâu dài của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trong kỷ nguyên số cũng như trên chặng đường vươn mình của dân tộc.