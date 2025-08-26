Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII dự kiến diễn ra ngày 15-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 26-8, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

268-anh-1.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
﻿ tại phiên họp. Ảnh: Dũng Nhân

Theo dự kiến, tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét 19 nội dung quan trọng do UBND tỉnh trình, gồm 1 báo cáo và 18 tờ trình. Đây là những vấn đề cấp bách, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, cũng như tác động đến đời sống xã hội, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngoài ra, Kỳ họp sẽ xem xét báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2025 của Thường trực HĐND tỉnh, chương trình công tác đến cuối năm và một số kiến nghị khác.

268-anh-3.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tham gia ý kiến tại phiên họp.
﻿Ảnh: Dũng Nhân

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung UBND tỉnh trình, cho rằng đây là những điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Việc rà soát, điều chỉnh hoặc ban hành chính sách mới để tháo gỡ là yêu cầu cấp thiết.

Các đại biểu cũng nhận định, sau sáp nhập, các nghị quyết giữa 2 địa phương cũ sẽ có những độ vênh nhất định. Trong quá trình rà soát, các nghị quyết không ảnh hưởng lớn sẽ được duy trì hiệu lực đến hết ngày 31-12-2025; riêng những nghị quyết có tác động lớn sẽ được rà soát toàn diện, bãi bỏ, điều chỉnh hoặc ban hành mới cho phù hợp.

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh cũng kiến nghị HĐND tỉnh sớm thông qua tờ trình để 77 xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai được quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang-thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới các hạng mục công trình.

268-anh-2.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dũng Nhân

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) vào ngày 15-9; đồng thời nhấn mạnh, để bảo đảm Kỳ họp diễn ra thành công, đúng quy định, các ban HĐND tỉnh phối hợp các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện tờ trình trước ngày 4-9, tạo cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, cho ý kiến xác đáng.

Bên cạnh 19 nội dung trên, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các nghị quyết và kịp thời sửa đổi, điều chỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng cho Tổng hợp luyện A80 lần 2

Sẵn sàng cho Tổng hợp luyện A80 lần 2

Shorts Video

(GLO)- Từng đội hình, từng bước chân đều được các cán bộ, chiến sĩ luyện tập kỹ lưỡng để sẵn sàng cho buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra vào 20 giờ ngày 24-8.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Ngay từ chiều, không khí tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã bắt đầu rộn ràng, náo nhiệt. Hàng ngàn người dân đã tập trung về đây, trực sẵn trên các tuyến đường để đón chào màn diễu binh, diễu hành của các cán bộ, chiến sĩ. Chương trình tổng hợp luyện bắt đầu lúc 20 giờ ngày 23-8.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 18-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Phù Mỹ.

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 16-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

null