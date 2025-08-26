Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII dự kiến diễn ra ngày 15-9

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

﻿ tại phiên họp. Ảnh: Dũng Nhân

Theo dự kiến, tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét 19 nội dung quan trọng do UBND tỉnh trình, gồm 1 báo cáo và 18 tờ trình. Đây là những vấn đề cấp bách, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, cũng như tác động đến đời sống xã hội, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngoài ra, Kỳ họp sẽ xem xét báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2025 của Thường trực HĐND tỉnh, chương trình công tác đến cuối năm và một số kiến nghị khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tham gia ý kiến tại phiên họp.

﻿Ảnh: Dũng Nhân

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung UBND tỉnh trình, cho rằng đây là những điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Việc rà soát, điều chỉnh hoặc ban hành chính sách mới để tháo gỡ là yêu cầu cấp thiết.

Các đại biểu cũng nhận định, sau sáp nhập, các nghị quyết giữa 2 địa phương cũ sẽ có những độ vênh nhất định. Trong quá trình rà soát, các nghị quyết không ảnh hưởng lớn sẽ được duy trì hiệu lực đến hết ngày 31-12-2025; riêng những nghị quyết có tác động lớn sẽ được rà soát toàn diện, bãi bỏ, điều chỉnh hoặc ban hành mới cho phù hợp.

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh cũng kiến nghị HĐND tỉnh sớm thông qua tờ trình để 77 xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai được quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang-thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới các hạng mục công trình.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dũng Nhân

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) vào ngày 15-9; đồng thời nhấn mạnh, để bảo đảm Kỳ họp diễn ra thành công, đúng quy định, các ban HĐND tỉnh phối hợp các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện tờ trình trước ngày 4-9, tạo cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, cho ý kiến xác đáng.

Bên cạnh 19 nội dung trên, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các nghị quyết và kịp thời sửa đổi, điều chỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.