Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm, làm việc tại một số dự án ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 28-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại một số dự án ở khu vực Tây Gia Lai.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đã đến thăm Nhà máy Đường An Khê (phường An Khê) thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi - doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực.

Qua 25 năm hoạt động, từ nhà máy có công suất chế biến chỉ 2.000 tấn mía/ngày, với một dây chuyền sản xuất đường kính trắng, Công ty đã hình thành Cụm sản xuất chế biến mía - đường - điện sinh khối có quy mô lớn; vùng nguyên liệu mía Đông Gia Lai trở thành vùng mía trọng điểm của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, với quy mô diện tích đạt 35 nghìn ha trong vụ 2025 - 2026 và sẽ đạt 40.000 ha trong những năm tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà cán bộ, nhân viên Nhà máy Đường An Khê.

﻿Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đánh giá cao tiềm lực hiện có của Công ty CP Đường Quảng Ngãi, nhất là tới đây Công ty sẽ triển khai 3 dự án với tổng mức đầu tư trên 3.700 tỷ đồng, gồm: Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy đường An Khê, Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy điện sinh khối An Khê và Dự án đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng mong muốn Công ty tiếp tục khai thác những thế mạnh của vùng nguyên liệu mía Đông Gia Lai, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mía của nông dân, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành tạo điều kiện tối đa trong khuôn khổ pháp luật quy định, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh, vướng mắc về thủ tục hành chính để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án.

Đến thăm Trang trại Bò sữa NutiMilk của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (xã Mang Yang), Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển của Trang trại đã giúp thúc đẩy kinh tế địa phương, thổi luồng gió mới vào lĩnh vực chăn nuôi ở Mang Yang nói riêng, Gia Lai nói chung cùng các tỉnh lân cận.

Trực tiếp tham quan các khu vực chăn nuôi bò sữa, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đánh giá cao trình độ chuyên môn của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư cùng những thành quả mà Trang trại Bò sữa NutiMilk đã đạt được. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng hoan nghênh việc Công ty có định hướng nâng tổng đàn bò hiện có của Trang trại từ 12.000 con lên 30.000 con, mở rộng quy mô trở thành một trong những trang trại lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà cho tập thể cán bộ, nhân viên Trang trại Bò sữa NutiMilk của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood. Ảnh: Nhật Trường

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, tỉnh đang rất quan tâm phát triển các chính sách thúc đẩy, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, nhất là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đầu tư nhiều hơn nữa tại tỉnh. Đồng thời, mong muốn Công ty, Trang trại tạo điều kiện kết nối, hỗ trợ nông dân, hộ chăn nuôi tham gia vào dây chuyền trồng nguyên liệu, chuyển đổi mô hình chăn nuôi, sản xuất sang xanh, tuần hoàn hơn, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khảo sát Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng).

﻿Ảnh: Nhật Trường

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã đến thăm Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng). Trao đổi với lãnh đạo địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, tỉnh đồng ý chủ trương triển khai Dự án xây dựng Công viên chuyên đề Diên Hồng với quy mô 12 ha, gồm các hạng mục về công viên cây xanh, khu du lịch sinh thái, cắm trại, khách sạn - nhà hàng, nhằm tạo điểm nhấn cho công trình trọng điểm được ví như “lá phổi xanh giữa lòng Phố núi Pleiku”.

Dự án nếu được hoàn thành hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách thập phương, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của người dân tộc thiểu số ở địa phương.