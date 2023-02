(GLO)- Ngày 22-2, Hội Nông dân xã Thành An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tiến hành đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

(GLO)- Ngày 22-2, Đảng ủy Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong lực lượng Công an nhân dân.

(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã xuất hiện, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.