Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời để ứng phó bão số 15

(GLO)- Chiều tối 28-11, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ ứng phó bão số 15 (Koto). Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã quyết định thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời để ứng phó bão số 15.

Để ứng phó bão số 15, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chỉ đạo các ban chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) rà soát, bổ sung phương án “4 tại chỗ”; xác định các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ cao; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ động, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân.

Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ; gia cố đê kè, khơi thông dòng chảy; bảo đảm an toàn công trình và nhà ở khi có tình huống xảy ra.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai quán triệt, giao nhiệm vụ triển khai công tác ứng phó với bão số 15. Ảnh: Anh Tuấn

Để bảo đảm nắm chắc tình hình, địa bàn và chỉ huy kịp thời, Bộ CHQS tỉnh cũng đã thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời tại Ban Chỉ huy PTKV 6-An Nhơn Đông, Ban Chỉ huy PTKV 1-Hoài Nhơn Nam và Ban Chỉ huy PTKV 5-Ayun Pa.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 1 sở chỉ huy dự bị để sẵn sàng hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh bão. Ban Chỉ huy PTKV 6-An Nhơn Đông cũng tổ chức 1 sở chỉ huy nhẹ tại Đại đội Hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh (đóng tại xã đảo Nhơn Châu). Sở chỉ huy thường xuyên được đặt tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh bảo đảm vai trò tổng hợp, điều hành chung và duy trì thông tin liên lạc 24/24 giờ.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh chủ động củng cố hệ thống thông tin liên lạc; chuẩn bị đầy đủ vật chất hậu cần, cơ số y tế, áo phao, dây cứu hộ, đèn chiếu sáng, máy phát điện… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các lực lượng quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với bão lũ; kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm việc ứng trực, không chủ quan, lơ là trong ứng phó bão số 15. Ảnh: Anh Tuấn

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh bám sát phương châm “chủ động-kịp thời-hiệu quả” duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lớn, nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để chủ động phương án xử trí kịp thời.

Đồng thời, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó bão số 15. Cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ phải có mặt tại các khu vực xung yếu, nơi dự báo bão đổ bộ trước 3 ngày để hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố công trình và sẵn sàng tổ chức di dời khi có yêu cầu.