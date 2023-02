Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dâng hương tại Nhà truyền thống Công an tỉnh

Tin liên quan Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phát huy truyền thống cách mạng xây dựng làng Sơ Lam giàu đẹp

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và lãnh đạo Công an tỉnh, các ban, ngành chức năng của tỉnh dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã luôn quan tâm, động viên và sâu sát chỉ đạo các mặt công tác của Công an tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Đồng thời, nêu cao quyết tâm, trong thời gian tới, lực lượng Công an Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác Công an, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự tin yêu của quần chúng Nhân dân.

Tham quan Nhà truyền thống Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao việc lưu giữ hình ảnh, hiện vật lịch sử, tái hiện sinh động, chân thực về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ. Đồng thời đề nghị duy trì các hoạt động, từng bước xây dựng Nhà truyền thống Công an tỉnh trở thành địa chỉ đỏ để mỗi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên thường xuyên tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện bản thân, từ đó luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tham mưu tốt hơn nữa cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân; chủ động phòng ngừa, tố giác và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm tốt an ninh trật tự. Bên cạnh đó, lực lượng Công an Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực phấn đấu rèn luyện, thi đua lập nhiều chiến công xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.