Bắt đối tượng truy nã về hành vi chiếm đoạt tài sản

Ngày 30-1, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đã có báo cáo chính thức vụ việc đánh ghen xảy ra ngày 26-1 khiến một người bỏng nặng.

(GLO)- Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai, trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 20 đến 26-1), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững ổn định, người dân đón Tết an toàn, bình yên.