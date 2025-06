Báo Gia Lai trên chặng đường 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Trong dòng chảy 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Gia Lai-tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng khẳng định vị thế là kênh thông tin quan trọng, tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, diễn đàn tin cậy của Nhân dân.

Bất kỳ thời điểm nào, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh cũng luôn song hành với các phong trào cách mạng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tiến lên thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh thắng các kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương, Báo Gia Lai đã thể hiện vai trò định hướng, dẫn dắt công tác tuyên truyền của Đảng, góp phần tạo nên cách mạng thành công.

Ngay khi Báo Sáng ra đời (ngày 16-3-1947), Đảng bộ tỉnh đã có công cụ hữu hiệu truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tập hợp quần chúng vô sản vào hàng ngũ của Đảng. Phong trào cách mạng của tỉnh nhà phát triển nhanh chóng. Từ Báo Sáng đến Nỗ Lực, Quyết Thắng… sau này là Báo Gia Lai-Kon Tum rồi Báo Gia Lai hiện nay, trải qua gần 1 thế kỷ hình thành và phát triển, Báo Gia Lai là nhịp cầu thông tin quan trọng, gắn bó sâu sắc với đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Khi phong trào yêu nước và cách mạng còn trong thời kỳ đấu tranh cam go, những trang báo Sáng đầu tiên đã tuyên truyền lý tưởng cách mạng, cổ vũ tinh thần đoàn kết dân tộc. Dù thiếu thốn về vật chất, nhưng đội ngũ làm báo khi ấy luôn đặt trọn tâm huyết vào từng con chữ, từng dòng tin, chuyển tải những giá trị chân thực nhất đến với người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên (bìa trái) cùng các đại biểu tham quan tại Triển lãm thành tựu 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam và báo chí tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.V

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, báo chí Gia Lai trở thành vũ khí vô cùng quan trọng. Báo không chỉ phản ánh kịp thời tình hình chiến sự mà còn là công cụ hiệu quả để động viên tinh thần Nhân dân, kêu gọi đoàn kết, ủng hộ tiền tuyến, tố cáo tội ác quân thù. Những bài viết đầy tính chiến đấu ấy đã góp phần làm nên bản lĩnh kiên cường, lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của người Gia Lai.

Nước nhà thống nhất, Gia Lai tiến hành xây dựng quê hương phồn vinh giàu mạnh, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh luôn được chăm lo, đầu tư, phát triển. Từ phương tiện in trên bản đá, bằng ống lăn theo công nghệ in litho, Báo Gia Lai phát triển dần lên in typo, in offset, bây giờ là làm báo trên các nền tảng điện tử. Trong kỷ nguyên công nghệ số, Báo Gia Lai không ngừng đổi mới để thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại. Việc ra mắt báo điện tử baogialai.com.vn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, mở rộng không gian báo chí từ báo in truyền thống sang nền tảng số. Tin tức được cập nhật liên tục, đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của độc giả.

Ban Biên tập Báo Gia Lai bấm nút xuất bản những tin, bài đầu tiên trên chuyên trang Chuyển động trẻ. Ảnh: Đ.T

Từ việc chỉ có 1 loại hình báo in, đến nay, Báo Gia Lai đã phát triển đầy đủ 4 loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Từ việc chỉ phát hành báo trên giấy, trên làn sóng vô tuyến với khung giờ nhất định, bây giờ, bạn đọc ngồi bất kỳ ở đâu trên thế giới cũng có thể xem báo, nghe đài Gia Lai bất kể giờ nào. Thông tin về Gia Lai nhanh chóng được truyền tải, lan rộng ra khắp thế giới trên các nền tảng điện tử từ web, Facebook, YouTube, Zalo… Lượng phát hành từ vài chục vài trăm bản in 1 kỳ, đến nay, báo in đã phát hành mỗi ngày gần 13.000 bản; báo điện tử có lượng truy cập bình quân 150.000 lượt/ngày. Phát thanh, truyền hình không chỉ phủ sóng khắp cả tỉnh mà còn phát triển trên các nền tảng số, tiện lợi cho người xem, người nghe. Báo Gia Lai đã phát triển đa nền tảng, đa phương tiện, khẳng định vị thế là tờ báo Đảng hàng đầu trong cả nước.

Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là thời khắc quan trọng để báo chí nước nhà thay đổi, trong đó có Báo Gia Lai. Chúng ta đang đứng trước vận hội lớn khi Luật Báo chí đang được Quốc hội xem xét thông qua, với nhiều điều khoản thông thoáng hơn, tạo cơ hội cho báo chí phát triển. Gia Lai và Bình Định còn vài ngày nữa sẽ sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới, mở ra không gian rộng lớn hơn trong hoạt động báo chí. Đội ngũ những người làm báo từ vài người đến vài chục người, nay đã hàng trăm người và từ ngày 1-7 tới, cơ quan Báo Gia Lai có trên 300 cán bộ, viên chức, người lao động. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Báo Gia Lai luôn giữ vững bản sắc, gần dân, hiểu dân, phục vụ lợi ích của Đảng, của Nhân dân.

100 năm đồng hành cùng đất nước là một chặng đường vẻ vang của báo chí Gia Lai. Chắc chắn hành trình phía trước vẫn luôn là những trang viết mang đậm tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu quê hương sâu sắc của những người làm Báo Gia Lai.