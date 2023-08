Bàn giao “Nhà tình thương” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thắng Lợi

(GLO)- Nhằm hạn chế thiệt hại do tai nạn thương tích, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều lớp tập huấn để trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu và nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa tai nạn.

(GLO)- Ngày 29-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại làng Mun, thị trấn Ia Ly.

(GLO)- Với nghề làm lồng chim, anh Nguyễn Ngọc Thân (tổ 4) và anh Trần Nhất Hùng (tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) có thu nhập ổn định và đáp ứng nhu cầu của giới chơi chim cảnh trên địa bàn.

(GLO)- Sáng 29-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Chi Lăng (TP. Pleiku) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại làng Ia Lang.

(GLO)- Ngày 28-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Tham dự có đại diện Công an huyện, lãnh đạo các ban ngành của huyện, xã và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.