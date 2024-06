Đây chỉ là một trong số nhiều hành động bài Do Thái đang diễn ra ngày càng tăng tại Australia thời gian gần đây khiến cho chính quyền và dư luận nước này hết sức quan ngại.

Theo cảnh sát Australia, nhóm người đã tấn công văn phòng nghị sĩ Josh Burn tại thành phố Melbourne, bang Victoria. Họ đập vỡ cửa, vẽ sơn lên kính trong đó có dòng chữ “Chủ nghĩa Do Thái là phát xít”.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết một số người cảm xúc mạnh về các vấn đề ở Trung Đông nhưng không có lý do gì nhắm vào các nghị sĩ Australia sống cách đó nửa vòng trái đất và việc nhắm vào nghị sĩ Do Thái là rất đáng lo ngại. Bộ trưởng Tài chính Australia Katy Gallagher khẳng định việc tấn công vào văn phòng của nghị sĩ cần phải chấm dứt.

Đây chỉ là một trong số gần 200 vụ việc nhằm vào các đối tượng có liên quan đến tôn giáo diễn ra tại bang Victoria kể từ sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và Hamas vào tháng 10/2023. Trong đó, 88 vụ tấn công chống người Do Thái, 16 vụ liên quan đến chủ nghĩa bài Hồi giáo. Trong các vụ mang động cơ chính trị thì 87 vụ phản đối chính sách Gaza của Israel, 6 vụ chống lại quan điểm ủng hộ Palestine.

Cũng theo cảnh sát bang Victoria, trong số các vụ việc đã diễn ra thì 18 vụ có các hành vi bạo lực thể xác trực tiếp. Hiện cảnh sát đã bắt giữ 60 người có các hành vi liên quan đến phạm tội hình sự và hành vi xúc phạm.

Cơ quan chức năng Australia kêu gọi người dân dừng các hành động thù hận và thực hiện các cuộc tấn công bằng nhiều hình thức nhắm vào người khác.

Trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng trên thế giới kể từ khi Ten Aviv mở cuộc tấn công vào Dải Gaza để giải cứu con tin và tiêu diệt lực lượng Hamas, Hội đồng An ninh quốc gia và Bộ Ngoại giao Israel ra thông cáo yêu cầu công dân nước này cân nhắc việc ra nước ngoài và công dân Israel đang ở nước ngoài tránh thể hiện mình là người Do Thái. Theo thông cáo, các đại sứ quán Israel, sân bay tiếp nhận các chuyến bay từ Israel, cộng đồng Do Thái và nhiều cơ sở tôn giáo ở nước ngoài có thể là mục tiêu chính của các cuộc biểu tình chống Do Thái.