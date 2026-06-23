Andy Burnham: Ứng viên hàng đầu thay thế Keir Starmer làm Thủ tướng Anh

(GLO)- Ông Andy Burnham - Thị trưởng vùng Đại Manchester đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho vị trí lãnh đạo Công đảng cũng như chức Thủ tướng Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức.

Hãng tin Reuters ngày 22-6 cho biết, ông Burnham đã chính thức tham gia cuộc đua giành quyền lãnh đạo Công đảng và hiện là ứng viên duy nhất công khai tuyên bố tranh cử. Ông cho biết còn quá sớm để bàn về khả năng tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới nếu ông trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền.

Ông Keir Starmer và ông Andy Burnham (phải). Ảnh: Lauren Hurley/No 10 Downing Street

Sự xuất hiện của ông Burnham thu hút chú ý chỉ vài ngày sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield, qua đó trở lại Hạ viện Anh sau nhiều năm giữ cương vị Thị trưởng Đại Manchester. Reuters cho biết chiến thắng này đã củng cố vị thế chính trị của Burnham trong nội bộ Công đảng.

Cũng theo Reuters, Burnham nhận được sự ủng hộ đáng kể từ nhiều nghị sĩ Công đảng. Cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting đã tuyên bố không tham gia tranh cử và công khai hậu thuẫn Burnham cho vị trí lãnh đạo đảng.

Trong các phát biểu gần đây, Burnham kêu gọi thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với nền kinh tế Anh, bao gồm thúc đẩy tái công nghiệp hóa, tăng đầu tư cho các khu vực ngoài London và cải cách các chính sách về giáo dục cũng như nhập cư. Reuters dẫn lời Burnham cho rằng nước Anh cần từ bỏ mô hình tăng trưởng dựa trên hiệu ứng "nhỏ giọt" để hướng tới một chiến lược phát triển cân bằng hơn giữa các vùng miền.

Burnham không phải là gương mặt xa lạ trong chính trường Anh. Trước khi trở thành Thị trưởng Đại Manchester vào năm 2017, ông từng giữ nhiều chức vụ trong các chính phủ Công đảng, bao gồm Bộ trưởng Y tế. Trong thời gian làm thị trưởng, ông được biết đến với các chiến dịch vận động tăng quyền tự chủ cho chính quyền địa phương, mở rộng đầu tư giao thông công cộng và giải quyết vấn đề vô gia cư.

Reuters nhận định, ông Burnham hiện được xem là ứng viên dẫn đầu trong cuộc đua kế nhiệm ông Starmer. Nhiều thành viên Công đảng tin rằng ông có khả năng giúp đảng này giành lại sự ủng hộ tại các khu vực công nghiệp truyền thống ở miền Bắc nước Anh, nơi Công đảng đã đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ đảng Reform UK.

Tuy nhiên, quá trình lựa chọn lãnh đạo mới của Công đảng vẫn chưa hoàn tất. Các đề cử chính thức dự kiến được mở trong tháng 7 và vẫn có khả năng xuất hiện thêm những ứng viên khác tham gia cuộc đua.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn nội bộ, ông Burnham sẽ kế nhiệm ông Starmer giữ chức lãnh đạo Công đảng và trở thành Thủ tướng Anh, trong bối cảnh đảng này vẫn đang nắm quyền điều hành chính phủ.