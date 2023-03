Chiều 30-3, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) trao quyết định về công tác cán bộ và gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý được điều động, luân chuyển công tác tại xã, phường từ nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.

Tin liên quan Thị ủy An Khê đánh giá kết quả tổ chức đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn

Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê trao quyết cho 12 cán bộ được điều động, luân chuyển và được giao nhiệm mới. Trong đó, điều động 4 cán bộ từ thị xã xuống xã, phường giữ các vị trí chủ chốt gồm: bà Trần Thị Kim Dung-Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn; bà Võ Thị Hồng Thắm-Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Ngô Mây; ông Nguyễn Trần Quốc Tuấn-Thị ủy viên, Chánh Thanh tra thị xã được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Cửu An; ông Nguyễn Hữu Duy-Chuyên viên Văn phòng Thị ủy được điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường An Tân.

Ban Thường vụ thị ủy An Khê cũng quyết định điều động, luân chuyển ông Nguyễn Thanh Điệp-Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thành An giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã An Khê; ông Trương Quốc Thắng-Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Ngô Mây giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thị xã.

2 cán bộ được luân chuyển giữa các xã, phường gồm: ông Trần Công-Bí thư Đảng ủy xã Cửu An luân chuyển giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường An Phước; ông Lương Thành Công-Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn luân chuyển giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thành An.

3 cán bộ điều động, luân chuyển giữa các phòng, ban của thị xã gồm: ông Nguyễn Hữu Hạnh-Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã được luân chuyển giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã; ông Dương Thanh Hà-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã được luân chuyển giữ chức vụ Trưởng Phòng Tư pháp thị xã; bà Nguyễn Thị Mộng Điệp-Trưởng Phòng Tư pháp thị xã được luân chuyển giữ chức vụ Chánh Thanh tra thị xã.

Ban Thường vụ Thị ủy An Khê cũng quyết định giao cho ông Mai Anh Hùng-Phó Chánh Văn phòng Thị ủy phụ trách Văn phòng Thị ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước cho rằng, đợt điều động, luân chuyển cán bộ lần này có nhiều cán bộ nữ, trẻ được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt. Ban Thường vụ Thị ủy luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm của thị xã, do đó việc điều động, luân chuyển cán bộ về giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt ở xã, phường là để rèn luyện, bồi dưỡng trong môi trường cơ sở; từng bước xây dựng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong giai đoạn tới.

“Tôi đề nghị 12 cán bộ được điều động, luân chuyển và giao nhiệm vụ lần này, trên cương vị mới, nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nơi đến xây dựng mối đoàn kết nội bộ thống nhất, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Thị ủy, của Đảng bộ thị xã”-ông Phước nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê gặp mặt 15 cán bộ được luân chuyển, điều động về công tác tại các xã, phường từ nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Các cán bộ được điều động, luân chuyển công tác trước đó đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Các đại biểu bày tỏ chung quan điểm, việc luân chuyển công tác là niềm vinh dự của bản thân, đồng thời tạo môi trường làm việc mới để họ rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng; qua đó, giúp các cán bộ trưởng thành hơn.