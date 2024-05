An An Spa-Nơi bình yên giữa lòng phố núi

(GLO)- Toạ lạc tại 126 Phan Đình Phùng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), An An Spa được nhiều người biết đến không chỉ là một Spa với các dịch vụ cao cấp, nhân viên chuyên nghiệp, tận tình; mà đây còn là một địa điểm du lịch thư giãn, chữa lành cho du khách gần xa.

Với diện tích hơn 1.200 m2, ấn tượng đầu tiên khi khách hàng đến với An An Spa đó là không gian thoáng mát và được xanh hóa với các góc thiết kế kết hợp giao thoa giữa văn hóa truyền thống Việt Nam với các nền văn hóa khác như Pháp, Hindu tạo nên sự tinh tế, ấm cúng và sang trọng…

Chỉ vài bước chân, khách hàng ngay lập tức rời xa phố thị nhộn nhịp để đến một không gian thiên nhiên với những năng lượng xanh, mát mẻ, mang đến cho con người cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và thư giãn, thoải mái về tinh thần. Trong không gian đó, khách hàng sẽ được tận hưởng các liệu pháp trị liệu tốt cho sức khỏe được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chính quy và chuyên sâu từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, An An Spa được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo mang lại cho khách hàng sự thư giãn và hài lòng khi sử dụng các liệu pháp tại đây. Chị Trần Thị Mỹ Hằng-Quản lý An An Spa chia sẻ: Đến với An An Spa, khách hàng có nhiều lựa chọn với các gói dịch vụ cao cấp như: Massage chăm sóc da mặt; Massage trị liệu thư giãn toàn thân; Massage chân; Gội đầu dưỡng sinh; Trị liệu cổ-vai-gáy và các dịch vụ Spa cao cấp khác…Sử dụng các liệu pháp trị liệu tại đây sẽ giúp khách hàng thư giãn nhẹ nhàng, thư thái, thoát khỏi sự căng thẳng, giảm đau nhức cơ, tăng tuần hoàn máu, giảm stress, khuyến khích khả năng tự chữa lành tự nhiên của cơ thể…

“An An Spa phục vụ không chỉ khách hàng trên địa bàn tỉnh, mà có rất nhiều khách du lịch tìm đến để tận hưởng không gian thư giãn, chữa lành và sử dụng các liệu pháp trị liệu. Chỉ riêng khách du lịch, trung bình 1 ngày, An An Spa phục vụ từ 5 đến 7 lượt khách, trung bình 1 tháng khoảng trên 150 lượt khách; trong đó khoảng 10% là khách du lịch người nước ngoài. Các khách hàng đến đây hầu hết đều hài lòng với dịch vụ, đặc biệt là họ rất thích không gian thiên nhiên, trong lành tại đây”- chị Hằng cho biết.

Không gian đẹp, hài hòa, tinh tế cùng với các dịch vụ trị liệu tốt cho sức khỏe, rất nhiều khách du lịch có dịp trở lại TP. Pleiku đều trở lại An An Spa. Chị Lê Thị Kim Thanh- Quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận xét: Tại Hà Nội có rất nhiều Spa và massage trị liệu nhưng để có được một không gian rộng rãi như An An Spa là rất hiếm. Tôi thích không gian, cách bài trí từng góc nhỏ tại An An Spa vì nó cho thấy sự đầu tư, để tâm và chỉnh chu của chủ cơ sở. Không gian thiên nhiên giúp con người thư thái, yên bình. Về dịch vụ cũng rất tốt và đó là những lý do khi có dịp đến Pleiku, tôi cùng các bạn mình đến đây để thư giãn, chữa lành.

Anh Harvey Douglas (du khách Anh) đánh giá: Mọi thứ ở An An Spa đều tốt. Tôi thích nhất là không gian đẹp, ấm cúng và nhân viên cũng rất chuyên nghiệp, tận tâm. Nếu có dịp trở lại Pleiku, tôi nhất định sẽ đến đây lần nữa.

Giữa bộn bề lo toan, áp lực của cuộc sống, bạn đang căng thẳng, stress, bạn cần thư giãn, chữa lành…thì An An Spa-nơi bình yên giữa lòng phố núi Pleiku là một lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe. Trong không gian yên tĩnh, hương thơm thoang thoảng dễ chịu cùng với nhịp chuyển động uyển chuyển từ đôi tay khéo léo của các kỹ thuật viên thực hiện các bài massage vật lý trị liệu giúp cho tinh thần mọi người được thư giãn, cơ thể hồi phục năng lượng, xua tan sự mệt mỏi.

“Với châm ngôn làm việc bằng cả trái tim và hướng đến sự hài lòng của khách hàng, An An Spa sẽ tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chuyên môn, chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên để tiếp tục là một điểm đến quen thuộc của khách hàng và du khách trong và ngoài nước, góp phần cùng Pleiku xây dựng Cao nguyên xanh vì sức khỏe”- chị Trần Thị Mỹ Hằng nhấn mạnh.

Để hiểu rõ hơn về An An Spa, khách hàng có thể vào Website: www.thammygialai.com; Youtube:https://youtu.be/QP6udeDWEC0;Tiktok:https://www.tiktok.com/@ananspa.gialai. Để được phục vụ tốt nhất, quý khách vui lòng đặt lịch hẹn trước: Văn phòng: 02693718000, 02692227789; Hotline/Zalo: 0962051557 trong giờ làm việc từ 8 giờ đến 18 giờ từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. An An Spa hân hạnh được phục vụ quý khách.