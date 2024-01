Vào những ngày trung tuần tháng 1, Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai khởi đầu cho chuỗi hoạt động an sinh xã hội năm 2024 bằng chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho bà con dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua công tác phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã trao tặng 45 sổ BHXH và 350 thẻ BHYT với tổng trị giá hơn 210 triệu đồng cho bà con DTTS tại địa bàn một số huyện, thị xã.

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn do BHXH Việt Nam phát động nhằm thực hiện chủ trương BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước. Tham gia chương trình này, Agribank hỗ trợ 3 tỷ đồng để tặng 675 sổ BHXH và 4.930 thẻ BHYT cho người dân khó khăn tại 15 tỉnh thành, trong đó có Gia Lai. Đây là hoạt động an sinh xã hội rất thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn về chi phí khám, chữa bệnh, giúp bà con được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế ngày càng tốt hơn.

Anh Hyêng (thôn Đê Hoch, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa)-bày tỏ: “Tôi cảm ơn sự quan tâm của BHXH tỉnh, các đơn vị tài trợ đã trao tặng món quà thiết thực là thẻ BHXH, BHYT. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp gia đình tôi đỡ bớt nỗi lo khi đi khám, chữa bệnh”.

Ông Trần Văn Lực–Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, việc hỗ trợ kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số của Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai mang đậm tính nhân văn, giúp các hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Mong rằng đơn vị tài trợ tiếp tục quan tâm đồng hành cùng ngành BHXH thực hiện tốt chương trình này.

Phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện công tác an sinh xã hội, Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai luôn dành tình cảm, sự quan tâm đến bà con nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Từ nguồn hỗ trợ của trụ sở chính, Công đoàn Agribank, đoàn viên, người lao động tại đơn vị đã tích cực đóng góp ủng hộ kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội ý thiết thực như: tài trợ xây nhà tình nghĩa, tài trợ cho giáo dục; ủng hộ kinh phí cho các hội, quỹ; tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà Tết cho người nghèo, tặng thẻ BHYT, sổ BHXH... Năm 2023 vừa qua, Chi nhánh đã dành ra hơn 568 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong những ngày đầu năm 2024, Chi nhánh đang chuẩn bị để triển khai chương trình tặng quà Tết thường niên với tổng kinh phí dự kiến 500 triệu đồng. Ông Đào Thanh Tịnh-Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai-chia sẻ: “Cùng với hoạt động kinh doanh, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai luôn quan tâm thực hiện các chương trình, hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Điều này đã trở thành truyền thống tốt đẹp, là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hoạt động kinh doanh, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội”.