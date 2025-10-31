Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

170 công chức, viên chức được tập huấn nghiệp vụ xây dựng và thi hành pháp luật

PHÚ HÒA
(GLO)- Sáng 30-10, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai khai mạc hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính.

Tham dự tập huấn có 170 công chức, viên chức làm công tác xây dựng, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

tp5.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Sáng

Trong thời gian 2 ngày (30 và 31-10), các báo cáo viên thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh đã phổ biến những kỹ năng, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kỹ năng tổ chức thi hành pháp luật.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và hướng xử lý những vấn đề liên quan đến việc thi hành pháp luật tại cơ sở trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xây dựng, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực chuyên môn; bảo đảm công tác xây dựng và thi hành pháp luật ở Gia Lai ngày càng chuyên nghiệp, thống nhất và phù hợp yêu cầu phát triển của địa phương.

